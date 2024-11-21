Ümraniye Kadın Eli Pazarı, Kadınların Ekonomik Bağımsızlığını Destekliyor - Son Dakika
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Ümraniye Kadın Eli Pazarı, Kadınların Ekonomik Bağımsızlığını Destekliyor

Ümraniye Kadın Eli Pazarı, Kadınların Ekonomik Bağımsızlığını Destekliyor

Ümraniye Belediyesi'nin ÜKEP projesi sayesinde 159 kadın, el emeği ürünleriyle aile bütçelerine katkıda bulunarak ekonomik bağımsızlık kazanıyor. Proje, kadınlara ciddi bir ekonomik fırsat sunarken, tüketicilere de kaliteli ve uygun fiyatlı el yapımı ürünler sağlıyor.

21.11.2024 11:17  Güncelleme: 11:22
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Ümraniye Belediyesi'nin tüm kadınlara ilham veren projelerinden biri olan Ümraniye Kadın Eli Pazarı (ÜKEP) projesi sayesinde şu ana kadar 159 güçlü kadın el emeğiyle üretim yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Ümraniye Kadın Eli Pazarı (ÜKEP) projesi, Ümraniye'deki kadınlara önemli bir ekonomik fırsat sunuyor. Katılımcılar, bilgi birikimi, deneyim ve el emekleriyle ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunma imkanı buluyor. Bu projeye katılan kadınlar, ürettikleri el yapımı ürünleri, kapalı pazar alanında tüketicilere sunarak gelir elde ediyor. Proje, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına destek olmakla kalmıyor, aynı zamanda el emeği ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmak isteyen tüketiciler için de büyük bir fırsat sunuyor.

ÜKEP projesine katılmak isteyen kadınlar için kapalı pazar alanında toplamda 60 tezgah ayrılmış durumda. Katılımcılar, her dört haftalık periyotta çarşamba günleri bu alandan ücretsiz faydalanabiliyorlar. Şimdiye kadar 159 kadının yararlandığı projeden toplamda 183 bin 756 TL'lik bir kazanç sağlandı. ÜKEP, kadınlara hem ekonomik destek sağlıyor hem de el emeğine verilen değeri artırarak, sosyal ve kültürel gelişimi teşvik ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye Kadın Eli Pazarı, Kadınların Ekonomik Bağımsızlığını Destekliyor - Son Dakika

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