Ümraniyeli Judocular Zafer Bayramı Judo Turnuvası\'nda Şampiyon Oldu

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Ümraniyeli Judocular Konya'da düzenlenen Zafer Bayramı Judo Turnuvası'nda 30-46 ve 48 kiloda şampiyon oldu. 10 ilden 460 sporcunun katıldığı turnuvada Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Judo takımı toplamda 7 madalya alarak Akdeniz'de Ümraniye rüzgarı estirdi.

3-4 Ağustos tarihlerinde Konya'da düzenlenen Zafer Bayramı Judo turnuvasına 10 ilden 27 kulüp ve 460 sporcu katıldı. Ümraniyeli judocular da başarılarına bir yenisini ekleyerek ilçeye 7 madalya ile döndü. Minikler kategorisinde 30 kiloda Hamza Altın, 46 kiloda Adem Doğru ve 48 kiloda Ece Bostan turnuvayı şampiyonlukla tamamladı. Öte yandan 34 kg'da Buğra Soylu ikinci, 25 kg'da Ecem Çakır, 32 kg'da Ayşe Nisa Çakmak ve 34 kg'da Muhammed Emin Kopuz üçüncü oldu. Böylelikle Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Judo takımı minikler kategorisini ikinci sırada tamamladı. - İSTANBUL