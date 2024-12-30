Umut Hayır Mağazası\'ndan 7 Bin Aileye Yardım

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Ankara'da "Ensar Ağabey" olarak bilinen Saadettin Karagöz'ün girişimleri sayesinde oluşturulan Umut Hayır Mağazası'ndan aralarında Suriyeli, Afgan ve Sudanlı birçok uyruktan oluşan 7 binden fazla aile gıda, bebek bezi ve ev eşyası yardımı alıyor.

Ankara'da yardım ettiği insanlar Saadettin Karagöz'ü "Ensar Ağabey" olarak biliyor. İhtiyaç sahibi binlerce ailenin umudu oldu. Bir bankadan emekli olduktan sonra çocuklarının Ankara'nın Altındağ ilçesindeki ayakkabı deposunda zaman geçiren Karagöz, Suriyeli 5 kişilik bir ailenin kendisinden ayakkabı istediği sırada gördüğü manzara karşısında duygulanarak hayır işi yapmaya karar verdi.

Yardım deposu Umut Hayır Mağazası'na dönüştü

Bu saatten sonra Karagöz, artık ayakkabı ile başladığı yardımlarına ev eşyası, gıda malzemesi ve çocuk bezleri dağıtarak devam ettirdi. Karagöz'ün yardımlarını duyan diğer hayırsever vatandaşlar da Karagöz'e dağıtım yapması için çeşitli yardım malzemeleri getirdi. Karagöz'ün yardım deposu, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan bir Umut Hayır Mağazası'na dönüştü.

"Ensar Ağabey" 7 bin 357 aileye yardım eli uzatıyor

Bir çığ gibi büyüdü Karagöz'ün yardımları. Şimdi Suriyeli, Afgan, Somalili, Yemenli, Sudanlı, Iraklı, Libyalı ve Türklerden oluşmak üzere 7 bin 357 aileye yardım eli uzatıyor. Toplamda 36 bin 110 ihtiyaç sahibi kişi Umut Hayır Mağazası'ndan her gün yardım alıyor.

"Bunlar çoğaldıkça bizim de etrafımız çoğaldı"

Hayat hikayesini İHA muhabirine anlatan 64 yaşındaki Saadettin Karagöz, "10 sene önce Suriyeli kardeşlerimiz gelmeye başladılar. Biz bunlara ufak tefek hediyeler vermeye başladık. Tabii bunlar çoğaldıkça bizim de etrafımız çoğaldı. Biz bunlara elimizden geldiği kadar gıda, ev eşyası ve çocuk bezi yardımında bulunduk. 10 senedir bu işi devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz misafirperver insanlarız"

Suriye'deki muhalif gruplar, düzenledikleri yıldırım harekatıyla başkent Şam'ı ele geçirerek Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmesinin ardından Karagöz'ün yardım ettiği Suriyeliler de ülkelerine dönmeye başladı. Karagöz, "Şu an da giden ailelerimiz var. Ramazandan sonra bir grup ailemiz. 6'ncı ayda daha çok grup ailemiz var. Şimdi okulların kapanması bekleniyor. Çocuklar okula gidiyor. Şu an da kış ayı olduğu için orada zorluk çekilmemesi için 3-5 ay daha misafir edeceğiz. Biz misafirperver insanlarız" şeklinde konuştu.

"Hepsiyle bir aileyiz"

Karagöz, "0 yaş çocuğumuz 10 yaşına geldi. 10 yaşındaki çocuğumuzda 20 yaşına geldi. Hepsiyle bir aileyiz. Burada bir ustanın çıraklıktan başlayıp usta seviyesine geldiğini biliyorum" dedi.

"Elimizde ne varsa imkanlardan hepsine sunduk"

Karagöz'ün yardım ettiği insanlar arasında sağır ve dilsiz bir aile de var. Karagöz, "Anne sağır ve dilsiz. Çocuklarda aynı sağır ve dilsiz. Bunların çalışma şartları olmadığı için devamlı gözetledik. Elimizde ne varsa imkanlardan hepsine sunduk. Bunların adına tüm memleketteki kim varsa büyüklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz Suriye'ye gideceğiz"

Suriye uyruklu Hizlan Muhabettin ise açıklamasında, "Elhamdülillah Suriye'de savaş bitti. Biz Suriye'ye gideceğiz. Elhamdülillah Türkiye'den çok memnunuz. Hep yardım aldık, Allah razı olsun Erdoğan'dan. Burada hepsi arkadaş ve komşu" diye konuştu.

"Hepimiz kardeşiz, Müslümanız"

Yardım alan Türk vatandaşı Şeküre Koçak ise açıklamasında, "Çok faydalanıyoruz. Allah bir değil bin kere razı olsun. Sebzesinden gıdasına her şeyinden çok memnunuz. Çok faydası var öksüzlere, yetimlere, dullara ve bizlere. Ben pazara gitmiyorum, buradan götürdüklerim ile idare ediyorum. Öyle Suriyeli yabancı yok. Hepimizi bir tutuyor. Özleriz tabi. Benim yanımda da var komşum. Bir kötülüklerini görmedim. Hepimiz kardeşiz, Müslümanız" ifadesini kullandı.

"Erdoğan ve Saadettin abiden Allah razı olsun"

Irak Türkmen'i bir vatandaş ise "Saadettin abiye çok teşekkür ederiz. Saadettin abi her türlü yardım etti bize. Allah bin kere razı olsun. Biz 8 yıldır buradayız. 8 yıldır Saadettin abi çok iyi baktı bize. Biz 10 kişiyiz, en büyükleri benim. Babam ve annem hasta. Sabah akşam Saadettin abiden yardım istiyoruz. Allah razı olsun sebze, para ve her şey veriyor. Erdoğan ve Saadettin abiden Allah razı olsun. Şimdi Irak'a gideceğiz üzgünüz. Tüm Türklerden razı olsun" açıklamasında bulundu.

"Türkiye çok iyi bir ülke"

Suriye'deki iç savaşta uğradığı saldırılar sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Suriye uyruklu kadın ise "5 kişi kalıyoruz evde. Saadettin abi bize yardım ediyor. Babam bizi bırakıp gitti. Her şeyi Türkiye bize verdi. Türkiye çok iyi bir ülke. Allah razı olsun" dedi. - ANKARA