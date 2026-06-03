Umut Notaları Konseri Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Umut Notaları Konseri Büyük İlgi Gördü

Umut Notaları Konseri Büyük İlgi Gördü
03.06.2026 17:00
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Suça sürüklenen çocuklar, Yavuz Bingöl ile birlikte 'Umut Notaları' konserinde sahne aldı.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde suça sürüklenen çocukların oluşturduğu çocuk korosu, "Umut Notaları" konserinde sahne aldı. Sanatçı Yavuz Bingöl'ün de katıldığı etkinlikte, çocuklar seslendirdikleri eserlerle izleyicilerden büyük alkış aldı.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Umut Notaları Çocuk Korosu Konseri", İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Bilişimle Değişim Salonu'nda gerçekleştirildi. Suça sürüklenen çocukların oluşturduğu koro, uzun süredir yürüttükleri müzik çalışmaları kapsamında sahneye çıkarak çeşitli eserler seslendirdi. Konserde çocukların performansı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Programa katılan ünlü sanatçı Yavuz Bingöl de çocuklarla bir araya gelerek kendi eserlerini seslendirdi.

"Denetimli serbestlik sistemi yalnızca bir infaz modeli değil, bireyin yeniden topluma kazandırılmasını esas alan, insanı merkeze alan bir iyileştirme ve destek sistemidir"

Konserde konuşan İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, yalnızca bir konser için değil, umudu, değişimi ve yeniden başlayabilmenin gücünü birlikte hissetmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Müziğin birleştirici diliyle çocuklarımızın içindeki potansiyeli, sevgiyi ve geleceğe dair umutlarını sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün aynı zamanda ceza infaz kurumlarımızda ve denetimli serbestlik teşkilatımızda büyük bir özveriyle görev yapan mesai arkadaşlarımızın 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü vesilesiyle de bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hukukun üstünlüğüne bağlı olarak, kamu düzeninin korunması ve bireylerin yeniden topluma kazandırılması için fedakarca görev yapan tüm ceza infaz personelimizin bu anlamlı gününü kutluyor, emekleri ve özverileri için şükranlarımı sunuyorum. Denetimli serbestlik sistemi yalnızca bir infaz modeli değil, bireyin yeniden topluma kazandırılmasını esas alan, insanı merkeze alan bir iyileştirme ve destek sistemidir. Özellikle çocuklarımız söz konusu olduğunda, onları yalnızca yaptıkları hatalarla değil, taşıdıkları umutla değerlendirmek zorundayız. Şimdi sahnede yer alan çocuklarımız emek verilince, fırsat tanınınca ve doğru rehberlik sağlanınca neler başarabileceklerini bizlere göstereceklerdir. Her bir nota yeniden başlangıcın, her bir ezgi ise topluma yeniden tutunmanın sesi olacaktır" dedi.

Yavuz Bingöl'ün katkısının programa ayrı bir anlam kattığını söyleyen Sancı, "Sayın Bingöl'ün sanat hayatı boyunca taşıdığı birlik, kardeşlik ve insan sevgisi temalı eserlerinin, bugün burada verdiğimiz toplumsal dayanışma mesajıyla güçlü bir şekilde örtüştüğüne inanıyoruz. Kendilerinin, çocuklarımızın yanında olarak bu anlamlı projeye destek vermesi, çocuklarımız için de unutulmayacak bir motivasyon ve umut kaynağı olacaktır. Kıymetli katılımları ve destekleri için Sayın Yavuz Bingöl'e huzurlarınızda ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler inanıyoruz ki sevgiyle desteklenen her çocuk değişebilir, gelişebilir ve topluma umut olabilir. Çünkü biliyoruz ki her çocuk yeniden başlayabilir" ifadelerini kullandı.

Sahnede konuşan Yavuz Bingöl ise, "Bu sahne işleri hiç geçmiyor. Büyük organizasyon da olsa, böyle küçük kıymetli işler de olsa bizdeki heyecan bitmiyor. Zaten bu heyecan bitince bu işi de bırakmak gerektiğine inananlardanım. Ama gerçekten sizler bir ailedeki anne baba ya da okuldaki öğretmen kadar çok önemli işler, görevler yapıyorsunuz. Aslında kendi değerinizi, içinizdeki inanç, hayallerinizin peşinden koşun. Kendi değerinizi fark ettiğiniz zaman Allah size bir yol açıyor ve ayağınıza hiç taş değmiyor. Hastane ve hapishane insanın hayatında hiç belli olmuyor, her insanın başına gelebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Programa, cumhuriyet savcıları, bazı cezaevi müdürleri ve ilgili davetliler katıldı.

Program, Cumhuriyet Savcısı İdris Aksoy ve İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı'nın Yavuz Bingöl'e hediye takdimleri ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yavuz Bingöl, Kültür Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Umut Notaları Konseri Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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