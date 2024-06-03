TÜED Bafra Şubesi Başkanı Ünal Bandır Güven Tazeledi - Son Dakika
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TÜED Bafra Şubesi Başkanı Ünal Bandır Güven Tazeledi

TÜED Bafra Şubesi Başkanı Ünal Bandır Güven Tazeledi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Bafra Şubesi'nin 20. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ünal Bandır, güven tazeledi. Bandır, kongrede yaptığı konuşmada emeklilik ve sosyal güvenlik sistemine dair önemli konulara değindi ve emeklilerin haklarının karşılanması gerektiğini belirtti. Kongrede Divan Kurulu oluşturuldu ve Ünal Bandır tek liste ile yeniden başkan seçildi.

03.06.2024 13:03  Güncelleme: 13:05
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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Bafra Şubesi 20. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ünal Bandır, güven tazeledi.

TÜED Bafra Şubesi 20. Olağan Genel Kurulu, Bafra Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yeniden başkan seçilen Ünal Bandır, kongre öncesinde yaptığı açılış konuşmasında emeklilik ve sosyal güvenlik sistemine dair önemli konulara değindi. Bandır, emekliliği çalışma hayatının bir parçası olarak gördüklerini ve emeklilerin haklarının bu çerçevede karşılanması gerektiğini belirtti.

Konuşmanın ardından Divan Kurulu oluşturuldu. Divan Başkanı olarak Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, Divan Başkan Yardımcısı olarak Emekliler Derneği Genel Sekreteri Gazi Aykırı ve Samsun Şube Başkanı İbrahim Gür seçildi. Divan Katip Üyeliğine ise Rize Şube Başkanı Recep Ali Derman, Turhal Şube Başkanı İsmet Sert ve Gölbaşı Şube Başkanı Ersin Tümtürk seçildi.

Divan Kurulu'nun seçilmesinin ardından program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Kongrede söz alan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, Türkiye'nin dünya çapında bir lidere sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İnanmayanları Çanakkale'ye, Dumlupınar Şehitliği'ne, Kocatepe Büyük Taarruz'un yapıldığı yere davet ediyoruz. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasında en önemli faktör olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gözüm Sakarya'da, kulağım İnebolu'da' dediği İstiklal Yolu'nu herkesin görmesini isteriz. Bu yolda mermi taşıyan, Şehit Şerife Bacılar gibi bu ülke için canını ve kanını veren herkesin buraları görmesi lazım. Eğer bugün hür bir devletsek, hür bir milletsek, özgürce yaşayabiliyorsak, ibadetimizi yapabiliyorsak, bunu önce yüce Allah'a, daha sonra ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borçluyuz."

Tahmini bütçenin okunması ve müzakeresi sonrasında, tek liste ile kongreye giren Ünal Bandır, yeniden Bafra Emekliler Derneği Başkanı seçildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TÜED Bafra Şubesi Başkanı Ünal Bandır Güven Tazeledi - Son Dakika

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