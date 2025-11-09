UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Adem Göçer Son Yolculuğuna Uğurlandı

(KIRŞEHİR) – "UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanlı Kırşehirli davul ustası Adem Göçer'in cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi.

Kentte dün hayatını kaybeden Göçer için Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Göçer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve bazı il yöneticileri de katıldı.

Cenaze namazının ardından Göçer'in naaşı, Kaman ilçesinde bulunan aile kabristanında defnedildi.