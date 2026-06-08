ÜNİPERSEN'den YÖK'e Tayin Sorunu İtirazı - Son Dakika
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ÜNİPERSEN'den YÖK'e Tayin Sorunu İtirazı

ÜNİPERSEN\'den YÖK\'e Tayin Sorunu İtirazı
08.06.2026 15:29
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ÜNİPERSEN, YÖK önünde tayin-nakil sorununa dikkat çekti, merkezi mekanizma talep etti.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), üniversite idari personelinin uzun süredir çözüm bekleyen tayin-nakil sorununa dikkat çekmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

ÜNİPERSEN, üniversite idari personelinin yıllardır çözülemeyen tayin-nakil sorununa dikkat çekmek amacıyla YÖK Başkanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, mevcut sistem nedeniyle binlerce personelin aile birliğinin olumsuz etkilendiği belirtilirken, merkezi ve bağlayıcı bir tayin-nakil mekanizmasının hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu. Yükseköğretim Kurulu tayin konusunda bir adım atmazsa yaz boyu YÖK Başkanlığı önüne geleceklerini aktaran ÜNİPERSEN Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güzel "Burada açıklamamızı yapacağız, tepkimizi ortaya koyacağız. Ta ki üniversite idari personelinin tayin sorununa ilişkin çözüm bulunana kadar. 6'ncı dönem toplu sözleşmede 2021 yılında bir karar alındı. 'Üniversite idari personelinin tayin sorununa ilişkin çalışma yapacağız' bu karar alındı. Bu karara Çalışma Bakanlığı ve yetkili sendika imza attı. Ama aradan iki yıl geçti, bir tek işlem dahi yapılmadı" şeklinde konuştu.

"Yönetmelik yok, takvim yok"

Yetkili, üniversite idari personelinin yer değişikliğine yönelik çalışmaların yıllara yayılmasına rağmen usul ve esasları belirlenmiş kapsamlı bir düzenleme ortaya konulamadığını dile getiren Güzel, "7'nci dönem toplu sözleşme geldiğinde hiçbir işlem yapmadıklarını hatırladıkları için tekrar yeni karar alındı. Tekrar alınan karardan yaklaşık bir yıl sonra Yükseköğretim Kurulu hazırlık çalışmasına başladı. Üniversite idari personelinin yer değişikliğine ilişkin talep topladı. 'Hazırlık çalışması yapıyoruz' dedi ve bir yıl boyunca sözde çalıştı ama sonrasında tekrar talep topladı. Ortaya koyduğu çalışma ise rektörlere e-posta üzerinden gönderilen listenin ötesine geçemedi. Bir usul esas yok, yönetmelik yok, takvim yok. Bu şekilde bir çalışma yapıldı. Hatta yapılan çalışma tekrar revize edildi. Çünkü o kadar ciddi çalışılmıştı ki sadece Excel listesinde bile hatalar oluştu ve bu liste tekrar yenilenerek rektörlere gönderildi. Ama idari personelden yer değişikliği için başvuran arkadaşların ne sorgulama yapabilecekleri bir ekran vardı ne de sonucu öğrenebilecekleri bir platform" diye konuştu.

"Kamu hizmeti yürütüyoruz ve yaptığımız tüm işlemleri kamu ciddiyetiyle yerine getiriyoruz"

Açıklamada, yapılan başvuruların incelendiğini ve herhangi bir eşleşme kaydına rastlanmadığının belirten Güzel, "Sadece dilekçeyle üniversitelerine başvurdular. Biz eşleştik mi, şu üniversiteleri tercih etmiştik diye sordular. Üniversitelerden gelen yanıt ise 'Hiçbir kurumla ya da kişiyle eşleşmeniz bulunmamaktadır' şeklindeydi. Başka da bir işlem yapılmadı. Ben de kendim başvuru yaptım. Kurumum olan Kırklareli Üniversitesi'ne dilekçe gönderdim. Bana gelen cevap da aynı şekildeydi. 'Hiçbir kişiyle eşleşmediniz, eşleşmeniz bulunmamaktadır' diye cevap verildi. Şimdi burada öncelikle en başından beri konunun net bir şekilde anlaşılmasını istiyorum. Biz kamu çalışanlarıyız, devlet memuruyuz. Kamu hizmeti yürütüyoruz ve yaptığımız tüm iş ve işlemleri kamu ciddiyetiyle yerine getiriyoruz. Aldığımız dilekçelerin gereğini yaparken de bunu yapıyoruz. Telefonda bizden bilgi talep eden kişilere cevap verirken de yine kamu ciddiyetiyle hareket ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Eğitim, Yerel, Son Dakika

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