Üniversite öğrencileri dersi Ilgaz Dağı'nda işledi - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri dersi Ilgaz Dağı'nda işledi

26.05.2025 17:48
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Üniversite öğrencileri dersi Ilgaz Dağı'nda işledi Kastamonu'da Turizm Fakültesi öğrencileri, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda ders işledi.

Üniversite öğrencileri dersi Ilgaz Dağı'nda işledi

KASTAMONU - Kastamonu'da Turizm Fakültesi öğrencileri, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda ders işledi. Öğrenciler, ders işlerken doğanın tadını çıkarma fırsatı buldu.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal'ın "Flora ve Fauna", "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler", "Tabiat Turizmi" ile "Turizm ve Çevre" dersleri kapsamında, öğrencilerin teorik bilgilerini pekiştirmek amacıyla Ilgaz Dağı'nda etkinlik gerçekleştirildi. 6 kilometrelik doğa yürüyüşüle, Ilgaz Dağı Milli Parkı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı Milli Parkı Tesisler Bölgesi ve Derbent Şehitliği ziyaret edildi. Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Ilgaz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerinin de eşlik ettiği etkinlikte öğrencilere uygulamalı olarak alandaki faaliyetler anlatıldı. Ekipler, öğrencilere fotokapan kurulumu başta olmak üzere yaban hayatı, çevre ve doğayla ilgili bilgiler verdi.

"Ilgaz'ın doğal dokusunu yerinde inceleyerek, sürdürülebilir turizm modelleri geliştirmeye katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

Etkinlikle ilgili bilgi veren Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "Etkinlik, üniversitemizin teorik eğitimini pratikle birleştiren anlayışımızı yansıtırken, doğa koruma ve eko-turizm alanında farkındalık oluşturmayı da bir yandan hedefliyoruz. Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın tanıtımına akademik katkı sunan bu tür organizasyonların, ders müfredatı ve saha çalışmaları kapsamında devam etmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, bölgenin ekolojik değerlerini akademik perspektifle harmanlayarak, toplanan veriler, hem ders içeriğimizi hem de araştırmalarımızı zenginleştirecek. Etkinliğimize destek olan her zaman desteğini esirgemeyen Kastamonu Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a, Turizm Fakültesi Dekanımıza Prof. Dr. Burhan Sevim'e, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne, Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresine, Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezine, faaliyeti sorunsuz bir şekilde tamamlayan tüm öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bu faaliyetimizde de yanımızda oldular, kendilerine sonsuz teşekkürler" dedi.

Etkinliğe katılım sağlayan Araştırma Görevlisi Dr. İlker Şahin de, "Doğa Turizmi ve Flora Fauna rehberliği için çok güzel bir deneyim oldu bizlere. Öğrencilerimiz hem fotokapan kurulumunu hem yapan hayati turizmini hem de doğa yürüyüşlerinin kurallarını öğrenmiş oldular. Güzel bir deneyim yaşadık burada. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bunların devamı gelir. Hikmet hocamız başta olmak üzere emekleri geçen tüm kurumlara ve üniversitemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Ayşenur Yılmaz ise, "Ilgaz Dağı Milli Parkında bulunuyoruz. Yaklaşık 4,5 kilometre boyuncu yürüyüş yaptık. Yaban hayatını gözlemledik. Fotokapan nasıl kurulur, nasıl işler bunları öğrendik. Av turizmi nedir, nasıl yapılır, işleyiş şeklini de öğrendik. Yorucu bir gezi oldu ama çok keyifli geçti. Güzel yemeklerde yedik" şeklinde konuştu.

Kastamonu Üniversitesi'nde eğitim gören Filipinli öğrenci Alaa Alawan ise, "Bugün doğa yürüyüşümüzü bitirdik. Çok sayıda ağaç, çiçek ve diğer doğal unsurları keşfettik. Gerçekten harika bir deneyimdi, harika bir yolculuktu. Egzotik çiçekler, bazı bitkiler ve doğayla ilgili pek çok farklı bilgi edinebildik. Bu gerçekten büyük bir fırsattı. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Turizm, Turizm, Yerel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üniversite öğrencileri dersi Ilgaz Dağı'nda işledi - Son Dakika

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