Üniversite yönetimi Erasmus'u kazanan öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversite yönetimi Erasmus'u kazanan öğrencilerle bir araya geldi

25.04.2022 10:14
Üniversite yönetimi Erasmus'u kazanan öğrencilerle bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Aldemir ve Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, iftarda Uluslararası ve Erasmus+' a hak kazanan öğrencilerimizle bir araya geldi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Aldemir ve Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, iftarda Uluslararası ve Erasmus+' a hak kazanan öğrencilerimizle bir araya geldi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Aldemir ve Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Görentaş ve Ofis personelleri, TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yakup Alan ve TÖMER'de ders veren akademik personeller Merkez Kampüsü Sosyal ve Kültürel Merkezi'nde bulunan yemekhanede Uluslararası öğrenciler ve Erasmus+'a hak kazanan öğrencilerle bir araya geldi. Tüm katılımcı personeller öğrencilerle ayrı ayrı masalarda oturarak onların düşüncelerini ve taleplerini aldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir tüm öğrencilerle ilgilenip katılımları için teşekkürlerini iletti. İftar programı sonrasında öğrenciler memnuniyetlerini dile getirdi. - KİLİS

Üniversite yönetimi Erasmus'u kazanan öğrencilerle bir araya geldi
Üniversite yönetimi Erasmus'u kazanan öğrencilerle bir araya geldi

YORUMLAR
500
ADÜ MEYOK Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleşti ADÜ MEYOK Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleşti Rektör Karacoşkun, koltuğunu öğrencilere devretti Rektör Karacoşkun, koltuğunu öğrencilere devretti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Erasmus, Rektör, TÖMER, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üniversite yönetimi Erasmus'u kazanan öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
10:10 ABD'li iki üst düzey isim Kiev'de Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü! Güvenlik nedeniyle ziyaretin detayları paylaşılmadı
09:58 Husumetlisini gördü, bir an tereddüt etmeden arabayı üzerine sürdü! Talihsiz adam havada taklalar attı
09:45 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ramazan'da cinsellik tavsiyesi: İftardan sonra hemen cinsel ihtiyacınızı görün ki namazda aklınız orada kalmasın
09:42 Metrobüsteki yer kavgasında akıl almaz tehdit: Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım
09:36 Öfkeli anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü
09:36 Yeğenini miras yüzünden öldürüp, iki çocuğuyla gömdü: Cesedi jandarma kadavra köpeği buldu
09:32 Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler oldu? Zeynep, Emir ve Elif'in hayatını nasıl etkiledi?
09:16 Canlı yayında tartışma! Hilmi Daşdemir'den Gülay Yedekci'ye: Hanımefendi gibi davranın
09:10 Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Halit Başkan'ın öğrendiği yeni bilgi tüm dengeleri nasıl değiştirecek?
08:58 Ukrayna Rusya'yı kalbinden vurdu: Petrol borularını füzelerle hedef aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 10:23:27. #1.11#
SON DAKİKA: Üniversite yönetimi Erasmus'u kazanan öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement