ÜNSAK ve SAMDOB'dan "Güz Türküleri" konseri - Son Dakika
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ÜNSAK ve SAMDOB'dan "Güz Türküleri" konseri

27.02.2022 09:02

ÜNSAK ve SAMDOB'dan "Güz Türküleri" konseri Ordu'nun Ünye ilçesinde Ünye Sanat ve Kültür Derneği ile Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Güz Türküleri" konseri dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

ÜNSAK ve SAMDOB'dan "Güz Türküleri" konseri

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Ünye Sanat ve Kültür Derneği ile Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Güz Türküleri" konseri dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Geçmişten günümüze yansıyan Anadolu'nun eşsiz müziklerinin seslendirildiği konserde, birbirinden güzel besteler dinleyicilerin kulakların pasını sildi.

Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen konserde konuşan Ünye Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İsmet Küçükoğlu, "ÜNSAK olarak düzenlediğimiz etkinliklerimizin üçüncüsünü yapıyoruz. Samsun Devlet Opera ve Balesinin mensupları olan arkadaşlarımızı ilçemizde ağırlama fırsatımız oldu. Burada ilk defa şehrimizde opera sanatçılarımızın eserlerini dinleme fırsatımız olacak. Kırk yıllık müzik hayatımda bende ilk defa böyle bir konserin heyecanını siz dinleyicilerimizle birlikte yaşamış olacağım. Çünkü türküleri opera formatında okuyacakları. Şu anda barış içerisinde olmamız gereken dünyamızda bir savaş başladı ve savaş başlatan kim olursa olsun lanetliyorum. Rabbim masum çocuklarımızı ve masum sivilleri korusun" dedi.

Anadolu'da yüzyıllar boyu dillerden düşmeyen eserlerin yer aldığı konserde Murat Çamlıtepe anlatıcı olurken, Turgay Erdener'in bestelediği "İlle de Sen Sen Sen"; Kıvanç Fındıklı'nın düzenlemelerini yaptığı "Gaziantep Türküsü", "Çalın Davulları", "Aman Avcı" ve "Karadeniz Potpurisi"; Aşık Veysel'e ait "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve "Kara Toprak", Pir Sultan Abdal'ın "Ötme Bülbül Ötme", düzenlemeleri Kıvanç Fındıklı'ya ait ve Tofik Guliyev'in bestelediği "Sene de Galmaz (Yalgızam)", Fikret Amirov'un bestesi "Baharımsan (Aygız)", düzenlemeleri İlteriş Sun'a ait "Leblebi Koydum Tasa" ve "Erkilet Güzeli" gibi eserler konserde yer aldı.

Konser sonunda ise Ünye Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İsmet Küçükoğlu tarafından, ses sanatçısı Eda Bingöl Gürkan'a plaket verildi.

ÜNSAK ve SAMDOB'dan Güz Türküleri konseri
ÜNSAK ve SAMDOB'dan Güz Türküleri konseri
ÜNSAK ve SAMDOB'dan Güz Türküleri konseri

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Samsun, Opera, Ordu, Ünye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ÜNSAK ve SAMDOB'dan 'Güz Türküleri' konseri - Son Dakika


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