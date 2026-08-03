Unutulan Cüzdan, Sağlık Personeli Sayesinde Sahibini Buldu

Sinop'un Türkeli ilçesinde evde sağlık nakil ambulansında unutulan ve içerisinde yaklaşık 150 bin lira bulunan cüzdan, sağlık personelinin dikkati sayesinde eksiksiz şekilde sahibine ulaştırıldı.

Türkeli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından evde sağlık nakil ambulansıyla Ayancık ilçesine bağlı Maden köyündeki evine götürülen Ali Gökkaya, içinde yaklaşık 150 bin lira nakit para bulunan cüzdanını ambulansta unuttu.

Naklin ardından ambulansta yapılan rutin kontrolde cüzdanı fark eden sağlık personeli, sahibini tespit ederek Ali Gökkaya ile iletişime geçti. Cüzdan, içerisindeki para ve kişisel belgeleriyle birlikte sahibine teslim edildi.

Evde sağlık nakil personelinin örnek davranışı takdir toplarken, Ali Gökkaya da cüzdanını eksiksiz teslim eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek duyarlılıklarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.