Unutulmaz Çerçi: 75 Yaşında Mesleğine Devam Ediyor

Kilis'in Elbeyli ilçesinde yaşayan yaşlı adam, unutulmaya yüz tutmuş çerçilik mesleğini 20 yıldır köy köy gezerek sürdürüyor.

Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Alahan köyünde yaşayan 75 yaşındaki Ramazan Doğan, unutulmaya yüz tutmuş çerçilik mesleğini 20 yıldır köy köy dolaşarak devam ettiriyor. 6 Şubat depremlerinde hasar gören eski evi nedeniyle Salhan köyünden Alahan köyüne taşındığını belirten Doğan, çerçiliğin alışveriş anlamına geldiğini söyledi. Doğan, "Giyim eşyaları olarak şort, şalvar; gıda olarak ise bisküvi, sucuk, lokum satıyorum. Karşılığında tahıl, buğday, toz biber gibi ürünler alıyorum" dedi.

Daha önce üç tekerlekli motor aldığını ancak işini görmediği için yeniden ata döndüğünü belirten Doğan, başka gelirinin olmadığını ifade ederek "Günde 2 ya da 3 köy geziyorum. Borca da veriyorum. Bu şekilde geçimimi sağlıyorum" diye konuştu. - KİLİS