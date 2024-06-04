Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, projeleri inceledi

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Ordu'nun Ünye Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçeyi hep birlikte geçeğe taşımak adına çalıştıklarını söyledi.

Başkan Tavlı, beraberindeki heyet ile birlikte Ünye'de devam eden ve tamamlanan proje alanlarında incelemelerde bulunarak, meclis üyelerine bilgiler verdi. Heyet, Gölevi Kafe ve Restoran projesi, Gölevi Mahallesi'nde 70 dönümlük alan üzerine inşa edilen BATIPARK projesi, yeni kadınlar plajı, içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, Türk hamamı ve saunadan oluşan komplesi ile 2023 yılı Ramazan ayında hizmet açılan Yöresel Ürünler Üretim Tesisi ve Aşevini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada projelerde çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini, her projede sosyal alanların olduğunu ve yakın bir zamanda açmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber, 2024 yılı ve öncesinde yürüttüğümüz faaliyetlerin ve devam eden projelerimizin hangi aşamada olduğunu hem yerinde görmek, hem de bu dönem birlikte çalışacağımız meclis üyesi mesai arkadaşlarımızı bilgilendirmek için böyle bir ziyaret programı gerçekleştirdik. İnşallah hep birlikte Ünye'mize yakışan bu güzel hizmetlerin kazandırılması noktasında elbirliği ile çalışarak hizmete sunacağız. Şehrimizi bölgemizde yaşanabilir bir kent ve cazibe merkezi haline dönüştürmek ve yeni yüzyılın belediyeciliği içerisinde en iyi noktada yerini alması için koşarak ve hizmetler üreterek hemşerilerimizin emrinde olacağımız bir kez daha belirtmek istiyorum" diye konuştu. - ORDU