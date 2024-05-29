Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya hayırlı olsun ziyareti

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı\'ya hayırlı olsun ziyareti

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 2019 yılından bu yana başarı ile hizmet ettiklerini belirterek, milletten teslim aldıkları hizmet bayrağını bir 5 yıl daha taşıyacaklarına inandığını söyledi. AK Parti Ünye İlçe Başkanı ve diğer parti yöneticileri, Tavlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

29.05.2024 16:48  Güncelleme: 16:49
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Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 2019 yılından bu yana başarı ile hizmet ettiklerini belirterek, "Hep birlikte aynı azim ve gayreti göstererek hizmet bayrağını yeniden bir 5 yıl daha taşımak üzere milletimizden teslim aldık. Hizmetlerle dolu bir dönem daha yaşayacağımıza inancım sonsuz" dedi.

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Meclis Üyesi Neşe Akgül Tiyaloğlu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Meclis Üyesi Abdulkadir Demir, Parti ana kademe yönetimi, kadın ve gençlik kolları yönetimi ve üyeler, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçeye 2019 yılından bu yana başarı ile hizmet ettiklerini belirterek, "2019 yılında yine bir seçim sürecini şehrimize, partimize ve teşkilatımıza yakışan bir şekilde tamamlamıştık. Akabinde ise hep birlikte aynı azim ve gayreti göstererek hizmet bayrağını yeniden bir 5 yıl daha taşımak üzere milletimizden teslim aldık. Bu bayrağı hep birlikte 2019-2024 süreci içinde nasıl alnımızın akıyla taşıyarak ve hiçbir şaibeye karışmadan hizmetleri hemşerilerimize ulaştırdıysak, aynı şekilde hep birlikte bu mantık ve anlayış içerisinde yine çok güzel bir süreci şehrimize hizmetlerle taçlandırarak 2029 yılına ulaşmış oluruz. Niyet hayırsa, akıbet hayır sözünden hareketle bizlerin niyeti hep hayır olmuştur. Allah'ın izni ile akıbetimiz de inşallah hayır olacaktır" diye konuştu.

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan ise, "Ne bu memleketin, ne bu partinin, ne bu ilçenin, ne de bu ilin sırtı yere gelmez. İnşallah kazasız belasız bir 5 yıllık hizmet sürecini daha tamamlarız, Allah mahcup etmesin diyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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