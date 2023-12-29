Ünye Belediyesi, kahverengi kokarca ile mücadeleye devam ediyor

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, tarım arazilerinde risk oluşturan ve fındık ürününe ciddi zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelede Ünye Belediyesi olarak destek vermeye devam edeceklerini belirterek, vatandaşlara da mücadele çağrısında bulundu.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı Ağıdere Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Tavlı, beraberinde İlçe Tarım Müdürü Ferda Yıldırım, İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş ve Belediye Meclis Üyesi Recep Güdek ile birlikte Ağıdere Mahallesi'nde Mahalle Muhtarı Muhittin Ocak ve mahalle sakinleriyle buluştu.

Ziyarette yaptığı konuşmada bölgenin önemli geçim kaynağı olan fındık ürününün zararlılarından olan kahverengi kokarca ile mücadele sürecinin devam ettiğini belirterek, vatandaşlara da mücadele çağrısında bulunan Tavlı, "Yol ve diğer çalışmalarla ilgili yerel yönetimi ilgilendiren kısımlarda zaten elimizden geldiğince hatta imkanlarımızı zorlayarak hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Her mahallemizde olduğu gibi Ağıdere Mahallemizde de hizmetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Bunların yanında özellikle tarım konusunda yaşadığımız süreçte kahverengi kokarca ile mücadele sürecindeyiz. Bu gerçekten dikkate alınması gereken bir konu. Böyle ciddiye alınmayacak önemsenmeyecek bir durum değil. Gürcistan bölgesinde 5 yıldır fındık ihracatı ile ilgili ciddi anlamda sorun yaşadıklarının bilgilerini alıyoruz. Bölgemize yakın olan Fatsa'da bu yıl vatandaşların fındıklarını satma noktasında sorun yaşadıklarını duyduk. Onun için bununla ilgili mücadeleyi birlikte yapmamız gerekiyor. Eğer hassasiyet içerisinde birlikte bir tarımsal mücadele yapmaz isek inanın bu sıkıntıların hepsi ile biz de karşı karşıya kalacağız. Ünye Belediyesi olarak biz ilçe tarım müdürlüğümüzle birlikte ilaçlama noktasında desteğimizi sürdürüyoruz Ancak tüm vatandaşlarımız birlikte bu mücadeleyi sürdürmeli. Ben bu konuya hassasiyet göstermenizi istiyorum" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Muhittin Ocak, mahalleye yaptığı hizmetler nedeniyle Başkan Tavlı'ya teşekkür ederken, daha sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte yürütülen kahverengi kokarcayla mücadele hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - ORDU