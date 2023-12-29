 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ünye Belediyesi, kahverengi kokarca ile mücadeleye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ünye Belediyesi, kahverengi kokarca ile mücadeleye devam ediyor

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, tarım arazilerinde risk oluşturan ve fındık ürününe ciddi zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelede Ünye Belediyesi olarak destek vermeye devam edeceklerini belirterek, vatandaşlara da mücadele çağrısında bulundu. Tavlı, Ağıdere Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, kahverengi kokarca ile mücadele sürecinin önemine dikkat çekti ve tüm vatandaşları bu mücadeleye katılmaya çağırdı.

Ünye Belediyesi, kahverengi kokarca ile mücadeleye devam ediyor
29.12.2023 - 16:44,
Abone Ol

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, tarım arazilerinde risk oluşturan ve fındık ürününe ciddi zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelede Ünye Belediyesi olarak destek vermeye devam edeceklerini belirterek, vatandaşlara da mücadele çağrısında bulundu.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı Ağıdere Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Tavlı, beraberinde İlçe Tarım Müdürü Ferda Yıldırım, İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş ve Belediye Meclis Üyesi Recep Güdek ile birlikte Ağıdere Mahallesi'nde Mahalle Muhtarı Muhittin Ocak ve mahalle sakinleriyle buluştu.

Ziyarette yaptığı konuşmada bölgenin önemli geçim kaynağı olan fındık ürününün zararlılarından olan kahverengi kokarca ile mücadele sürecinin devam ettiğini belirterek, vatandaşlara da mücadele çağrısında bulunan Tavlı, "Yol ve diğer çalışmalarla ilgili yerel yönetimi ilgilendiren kısımlarda zaten elimizden geldiğince hatta imkanlarımızı zorlayarak hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Her mahallemizde olduğu gibi Ağıdere Mahallemizde de hizmetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Bunların yanında özellikle tarım konusunda yaşadığımız süreçte kahverengi kokarca ile mücadele sürecindeyiz. Bu gerçekten dikkate alınması gereken bir konu. Böyle ciddiye alınmayacak önemsenmeyecek bir durum değil. Gürcistan bölgesinde 5 yıldır fındık ihracatı ile ilgili ciddi anlamda sorun yaşadıklarının bilgilerini alıyoruz. Bölgemize yakın olan Fatsa'da bu yıl vatandaşların fındıklarını satma noktasında sorun yaşadıklarını duyduk. Onun için bununla ilgili mücadeleyi birlikte yapmamız gerekiyor. Eğer hassasiyet içerisinde birlikte bir tarımsal mücadele yapmaz isek inanın bu sıkıntıların hepsi ile biz de karşı karşıya kalacağız. Ünye Belediyesi olarak biz ilçe tarım müdürlüğümüzle birlikte ilaçlama noktasında desteğimizi sürdürüyoruz Ancak tüm vatandaşlarımız birlikte bu mücadeleyi sürdürmeli. Ben bu konuya hassasiyet göstermenizi istiyorum" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Muhittin Ocak, mahalleye yaptığı hizmetler nedeniyle Başkan Tavlı'ya teşekkür ederken, daha sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte yürütülen kahverengi kokarcayla mücadele hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - ORDU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ünye Belediyesi, Ünye, Tarım, Çevre, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünye Belediyesi, kahverengi kokarca ile mücadeleye devam ediyor - Son Dakika


18:01
Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30
Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50
Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:19
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:18
Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:00
Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti

Son Dakika
18:01 Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30 Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:19 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:00 Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 18:15:51. #1.12#
SON DAKİKA: Ünye Belediyesi, kahverengi kokarca ile mücadeleye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement