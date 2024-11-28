Ünye'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin ULV Cihazı Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Ünye'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin ULV Cihazı Dağıtımı Yapıldı

Ünye\'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin ULV Cihazı Dağıtımı Yapıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, kahverengi kokarcalara karşı muhtarlara ULV cihazı ve ilaçların dağıtımı gerçekleştirildi. Ünye Ziraat Odası, bu zararlılarla mücadelede önemli bir adım atarak muhtarlara ilaçlama ekipmanları sağladı. Yerel yönetimler de bu süreçte destek veriyor.

28.11.2024 13:02  Güncelleme: 13:04
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Ordu'nun Ünye ilçesinde, Karadeniz Bölgesi'nde fındık ve tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcaya karşı muhtarlara ULV cihazı ve ilaçların dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Karadeniz Bölgesi'nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kokarcaya karşı mücadeleye karşı, Ünye Ziraat Odası Başkanlığı, kendi imkanlarıyla ince püskürtme tekniği sayesinde hızlı ve kalıcı bir etki sağlayan ULV cihazları aldı. Cihazlar ve kullanılacak olan ilaçlar, düzenlenen program ile muhtarlara dağıtıldı.

Programda konuşan Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, kokarca ile mücadelenin bütün kesimlerin birlikteliği ile başarıya ulaşacağını, bu konuda muhtarların desteği ve koordinesinde bu çalışmaların yürütüleceğini söyledi.

"Yerel yönetimler olarak destek veriyoruz"

Yerel yönetimler olarak devlet katkısıyla ilaçlamalara destek verdiklerini ifade eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "ULV makinesi ile ilaçlama yapılabilmesi için ziraat odamızın bu desteği muhtarlıklar üzerinden sağlaması ve bütün alanların ilaçlanmasına imkan sağlanması çok önemli. Hepinizin bu makine ile kışlakları ilaçlama ve etkili ilaçlama imkanımız var. Bunu yapmak zorundayız. Devlet ilaç noktasında destek veriyor, ziraat odası, yerel yönetim olarak bizler destek veriyoruz. Ancak sahada bunun uygulanması üreticilerimiz ve mahalle muhtarlarımızın desteği ile onların bilinçlendirilerek uygulanması çok önemli" diye konuştu.

Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım, kahverengi kokarcaların kışlaklara çekildiğini, dağıtımı gerçekleşen ULV makinaları ile çatı ve kapalı mekanlarda ilaçlama yapmanın önemine değindi.

"Randıman ve fiyatlarda olumsuzluk yaşandı"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise, kahverengi kokarca zararlısından dolayı özellikle 2024 yılı fındık ürününde Ünye, Fatsa, Perşembe, Altınordu ve sahile yakın ilçelerin bir kısmında zararlar olduğunu, fındıklarda randıman düşüklüğü ile beraber fiyatlara yansıyan olumsuzluklarla karşı karşıya kalındığını söyledi. Soydan, "Bunun karşısında hep birlikte bütün kurumlarla birlikte özellikle muhtarlarımızla beraber bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Kahverengi kokarca ile mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı ilaç tedarikinde bulundu ve muhtarlarımızla, ilgili kurumlarla beraber köylerde ekip kurularak bir ilaçlama takvimi belirlendi. Ziraat Odalarımızda elini taşın altına imkanları ölçüsünde koymaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Zor bir süreç bizi bekliyor"

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, kahverengi kokarca ile hep birlikte mücadele edildiğine dikkat çekerek, "Bizler elimizden geldiğince yerel yönetimler, genel yönetimler ilaç ve ekipman desteği elbette vereceğiz. Bu anlamda mahalle muhtarlarımıza çok ihtiyacımız var. Kahverengi kokarca ile ilgili çok zor bir süreç bizi bekliyor. Dolayısıyla biz bu kışın kışlaklarda ne kadar mücadele edersek, doğaya o kadar az çıkartırız ki doğayı da o kadar az zehirlemiş oluruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından programda mahalle muhtarlarına ULV cihazlar ile ilaç dağıtımı gerçekleştirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünye'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin ULV Cihazı Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika

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