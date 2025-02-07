Ünye'de Karla Mücadele Çalışmaları Kesintisiz Devam Ediyor - Son Dakika
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Ünye'de Karla Mücadele Çalışmaları Kesintisiz Devam Ediyor

Ünye\'de Karla Mücadele Çalışmaları Kesintisiz Devam Ediyor

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kar yağışının etkili olduğu ilçede karla mücadele çalışmalarının aktif olarak sürdüğünü ve şu anda kapalı mahalle yolu olmadığını duyurdu.

07.02.2025 17:34  Güncelleme: 17:36
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Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini, ilçede kar nedeniyle kapalı olan mahalle yolunun olmadığını söyledi.

Ordu'nun orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ünye Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Oluşturulan karla mücadele ekibi ilçenin Tekkiraz, Yeniköy, Fatih, Erenyurt ve Yenikent gibi rakımı yüksek mahallelerde aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütmeye devam ediyor. Ekipler, ulaşımın aksamaması için iş makinalarıyla yol açma işlemi gerçekleştirirken, don ve buzlanmaya karşı ise tuzlama çalışmalarını yürüttü. Pazar kurulan mahallelerde ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri alanları kardan temizleyerek, vatandaşların alış verişini rahat bir şekilde yapmalarını sağladı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı karla mücadele çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz 7/24 esasına göre gece gündüz demeden çalışarak yolları açık tutuyor. Şuan itibariyle kapalı mahalle yolumuz bulunmamaktadır. Ulaşımın aksamaması için tuzlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyoruz. Karla mücadele çalışmalarımız kapsamında hasta ve cenazelerimize öncelik vererek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca don ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan araçlarımıza da ekiplerimiz müdahale ederek herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasını sağlıyor. Ünye'mize kar yağışının güzelliğe dönüşmesi ve bundan hemşehrilerimizin yararlanması için biz gece gündüz görev başındayız" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünye'de Karla Mücadele Çalışmaları Kesintisiz Devam Ediyor - Son Dakika

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