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Ünye'de, yaşlı ve engellilere gündüz bakımevi için ilk adım atıldı - Son Dakika

Ünye'de, yaşlı ve engellilere gündüz bakımevi için ilk adım atıldı

08.12.2021 10:09
Ünye'de, yaşlı ve engellilere gündüz bakımevi için ilk adım atıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bakıma muhtaç yaşlı ve engelli bireyler için gündüz bakımevi kurulması kapsamında, belediye meclisinde tahsis kararı alınarak ilk adım atıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bakıma muhtaç yaşlı ve engelli bireyler için gündüz bakımevi kurulması kapsamında, belediye meclisinde tahsis kararı alınarak ilk adım atıldı.

Ünye'de yapılması planlanan gündüz bakımevinin yatırım programına alınabilmesi için, mülkiyeti Ünye Belediyesi'ne ait olan Bayramca Mahallesi'ndeki arsanın 2 yıl süre ile ön tahsis yapılması, yılın son oturumu olan aralık ayı meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, belediye tarafından başlatılan çalışmayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği dahilinde yapacaklarını, böylelikle şehrin merkezinde engelli ve yaşlılar için güzide bir mekan kurularak önemli bir ihtiyacın karşılanacağını söyledi.

"Önemli bir ihtiyaç karşılanmış olacak"

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Bakanlığın Ünye'de günlük yaşlı ve engellilere bakım merkezi olarak hizmet verecekleri bir bina ile ilgili belediyeden arsa talepleri olduğunu, bunun üzerine belediye olarak harekete geçtiklerini söyledi. Belediye olarak bu tahsisi gerçekleştirerek Ünye'nin en önemli eksiklerinden birinin yapılmasına imkan sağlayacaklarını ifade eden Başkan Tavlı, "Evinde bakıma muhtaç yaşlı, yine bakıma muhtaç engelli hemşerilerimiz var. Evde bunlara bakanların gün içinde şehirde işleri olsa, diyelim ki hastaneden randevu aldı doktora gidecek ama bakıma muhtaç yaşlısını ya da engellisini bırakacak kimsesi yok, gidemiyor. Bunun için Bayramca Mahallesi'nde arsa var. Burada çok yönlü bir bina düşünüyoruz. Bu binada toplum yararına hizmet eden sosyal hizmet kurumları olsun düşüncesindeyiz. Aynı şekilde bu binamızda bakıma muhtaç yaşlı ve engellilere gündüz bakımevi hizmeti de verilsin istiyoruz. Bu çalışmayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yapmamız gerekiyor. Bakanlığın bu merkezde vereceği destek ve sunacağı hizmet çok önemli. Çünkü bakıma muhtaç ve engellilere verilmesi gereken hizmet özel bir hizmet. Bakanlığın bu konuda yetişmiş personelleri ile bu hizmet en doğru şekilde verilebilir. Bununla ilgili olarak bir protokol yapmamız gerekiyor. Bu konuyu Bakanlığımızın İl ve İlçe Müdürlükleri değerlendirerek hareket edeceğiz. Şehrin merkezinde, özellikle yaşlılarımızın ve engellilerimizin rahat ulaşımının sağlanabileceği bir yerde bu hizmet verilirken ailelerde gün içindeki işlerinden geri kalmayacaklar. Böylesine önemli bir çalışmayı hemşerilerimize müjde olarak sunuyoruz" diye konuştu. - ORDU

Ünye'de, yaşlı ve engellilere gündüz bakımevi için ilk adım atıldı
Ünye'de, yaşlı ve engellilere gündüz bakımevi için ilk adım atıldı
Ünye'de, yaşlı ve engellilere gündüz bakımevi için ilk adım atıldı

Hisarcık, Engelli, Ordu, Ünye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ünye'de, yaşlı ve engellilere gündüz bakımevi için ilk adım atıldı - Son Dakika


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