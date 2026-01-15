Ünye Çevre Platformu, Yalı Kumsalı'nda Kaldırım Genişletme Çalışmasını Protesto Etti - Son Dakika
Ünye Çevre Platformu, Yalı Kumsalı'nda Kaldırım Genişletme Çalışmasını Protesto Etti

15.01.2026 14:57  Güncelleme: 16:01
Ordu'nun Ünye ilçesinde yürüyüş yolunun genişletilmesine yönelik proje, çevre örgütlerinden tepki topladı. Ünye Çevre Platformu, projenin kıyı alanına müdahale edeceğini belirterek itirazda bulundu.

(ORDU) - Ordu'nun Ünye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Yalı Kumsalı'nda yürüyüş yolunun genişletilmesine yönelik proje çevre örgütlerinin tepkisine neden oldu. Ünye Çevre Platformu adına açıklama yapan Emrah Duman, "Kamuoyuna 'kaldırım genişletme' olarak yansıtılan çalışma kıyı alanına müdahale anlamı taşıyor" dedi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Yalı Kumsalı'nda yürüyüş yolunun genişletilmesine yönelik projeye çevre örgütleri tepkisi gösterdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı Ünye Çevre Platformu, söz konusu uygulamanın Yalı Kumsalı'nı daraltacağı ve doğal yapısını bozacağı gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne dilekçe verdi.

Platform tarafından yapılan açıklamada, dilekçeye gelen resmi yanıtın itirazlarını doğrular nitelikte olduğu belirtilerek, kıyı kenar çizgisi içinde kalan alanlarda yapılaşmaya izin verilemeyeceği vurgulandı. İl Müdürlüğü'nden gelen yazının Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ünye Belediyesi'ne de resmi olarak iletildiği bildirildi.

Avukat Emrah Duman, Ünye Çevre Platformu adına yaptığı basın açıklamasında, Yalı Kumsalı'nın Ünye'nin en önemli ortak kullanım alanlarından biri olduğunu belirterek, kamuoyuna "kaldırım genişletme" olarak yansıtılan çalışmanın kıyı alanına müdahale anlamı taşıdığını ifade etti.

Duman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yazısında, inceleme yapılan alanın onaylı kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında, yani kıyı alanında kaldığının belirtildiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Ünye halkı olarak şunu açıkça söylüyoruz, kıyılar ranta konu edilemez, betonla kapatılamaz. Kıyılar bir belediyenin değil, halkın ortak malıdır. Bizler Yalı Kumsalı'nın daraltılmasına, betonlaştırılmasına, doğal yapısının bozulmasına razı değiliz. Bu mesele yalnız kumsal meselesi değildir."

Kaynak: ANKA

