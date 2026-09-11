Uraloğlu, en uzun 5 tünelden 38,7 milyon araç geçtiğini açıkladı - Son Dakika
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Uraloğlu, en uzun 5 tünelden 38,7 milyon araç geçtiğini açıkladı

Uraloğlu, en uzun 5 tünelden 38,7 milyon araç geçtiğini açıkladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en uzun 5 karayolu tünelinden bugüne kadar toplam 38,7 milyon araç geçtiğini belirtti. Uraloğlu, tünel sayısının 2002'deki 83'ten 548'e çıkarıldığını ve bu tünellerle yılda 3,3 milyar lira tasarruf sağlandığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Tünellerimizle yalnızca dağları ve geçitleri aşmıyoruz. Güzergahları kısaltıyor, seyahat sürelerini düşürüyor ve vatandaşlarımızın daha güvenli ulaşımını sağlıyoruz. Türkiye'nin en uzun 5 karayolu tünelinden bugüne kadar toplam 38,7 milyon araç geçti" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en uzun karayolu tünellerinin 2026 yılı araç geçiş verilerini değerlendirdi. Türkiye'nin dağlık ve zorlu coğrafyasını tünellerle aşarak karayolu ulaşım standardını yükselttiklerini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin en uzun 5 karayolu tünelinden bugüne kadar toplam 38,7 milyon araç geçtiğini belirtti. Ayrıca Uraloğlu, 2002 yılında 83 olan tünel sayısının bugün itibarıyla 548'e çıkardıklarını sözlerine ekledi.

"Türkiye'nin en uzun 5 karayolu tünelinden bugüne kadar toplam 38,7 milyon araç geçti"

Türkiye'nin zorlu coğrafi şartlara sahip olmasına rağmen ulaşım standartlarını yüksek seviyeye çıkardıklarını belirten Uraloğlu, "2002 yılı sonunda 83 olan tünel sayımızı 548'e çıkardık. Aynı dönemde 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu da 881 kilometreye ulaştırdık. Böylece tünel sayımızı yaklaşık 6,6 katına, toplam tünel uzunluğumuzu ise yaklaşık 17,6 katına çıkardık. Bu süreçte tünel ağımıza eklenen 831 kilometrelik uzunluk, Kilis ile Afyonkarahisar arasındaki karayolu mesafesine karşılık geliyor. En uzun 5 tünelimizin toplam uzunluğu 45,4 kilometreye ulaşıyor. Tünellerimizle yalnızca dağları ve geçitleri aşmıyoruz. Güzergahları kısaltıyor, seyahat sürelerini düşürüyor ve vatandaşlarımızın daha güvenli ulaşımını sağlıyoruz. Türkiye'nin en uzun 5 karayolu tünelinden bugüne kadar toplam 38,7 milyon araç geçti. Söz konusu dev tünellerimizle akaryakıt ve zamandan yılda 3,3 milyar lira tasarruf sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Türkiye, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uraloğlu, en uzun 5 tünelden 38,7 milyon araç geçtiğini açıkladı - Son Dakika

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