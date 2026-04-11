Sma Hastası Uras Bebek Tedavi İçin Almanya'ya Gitti

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop'ta yaşayan ve SMA Tip-1 hastası Uras Çağrı Çelik, tedavi görmek üzere Almanya'ya gitti. Uras bebeğin Almanya'daki tedavisinin yaklaşık 6 ay sürmesi öngörülüyor.

Hüseyin ve Gonca Çelik çiftinin 14 Temmuz 2025'te İstanbul'da dünyaya gelen bebekleri Uras Çağrı Çelik'e 15 günlükken SMA Tip-1 tanısı konuldu. Aile, yaklaşık 80 milyon liralık yurt dışı tedavi ücretini karşılayamayacağı için İstanbul Valiliğine başvurdu. 12 Eylül 2025 de valilikten alınan izin bağış kampanyasına başlayan Çelik ailesi, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin daveti ile 17 Ekim 2025 tarihinde Sinop'a gelerek basın toplantısı düzenledi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün önerisi ile Uras Bebek Destek Kurulu oluşturuldu. Sinop Belediyesi, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, Kent Konseyi ve Sinop Güç Birliği Derneği tarafından kurulan Uras Bebek Destek Kurulu, yüzde 6 düzeyinde olan kampanyayı hızlandırdı. Kurulun, Sinop Belediyesi tarafından Uras Bebek adına Uğur Mumcu Meydanı'nda tahsis ettiği stantta, sivil toplum kuruluşu, siyasi parti ve spor kulübü temsilcileri nöbet tuttu. Ramazan Bayramı öncesinde, tedavi için gerekli hedefe ulaşıldı ve kampanyanın sona ermesi balon uçurma etkinliği ile kutlandı.

Sürecin ardından Çelik ailesi, Uras bebeğin tedavisi için Almanya'ya gitti. Tedavinin yaklaşık 6 ay sürmesi öngörülüyor.