Urfa'ya "Şanlı" unvanı verilişinin 38. yılı kutlandı - Son Dakika
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Urfa'ya "Şanlı" unvanı verilişinin 38. yılı kutlandı

22.06.2022 17:02
Urfa'ya "Şanlı" unvanı verilişinin 38. yılı kutlandı

Şanlıurfa'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 'Şanlı' unvanı verilişinin 38. Yıl dönümünde şehitlikte çelenk sunum programı düzenlendi.

Şanlıurfa'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 'Şanlı' unvanı verilişinin 38. Yıl dönümünde şehitlikte çelenk sunum programı düzenlendi.

Şanlıurfa'ya, Şanlı unvanı verilişinin 38. Yıl dönümü şehir genelinde çeşitli programlarla kutlanıyor. Programının ilk durağı olan Osmanbey yeni şehitlikte sabah saatlerinde Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Kamu kurum idare amirleri, şehit aileleri derneği ve gaziler derneğinin katılımıyla gerçekleştirilen program ilk olarak saygı atışı akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Programda tüm Şanlıurfalıların Şanlı unvanının 38. Yılını kutlayan Vali Ayhan, "Büyük bir özveriyle, canlarını siper ederek gözlerini dahi kırpmadan kararlılıkla Fransızları şehrimizden çıkaran Urfa halkı; hiçbir zaman düşmana, zorbalığa, sömürüye boyun eğmemiştir; eğmeyecektir de. Halkımızın Kurtuluş mücadelesinde gösterdiği bu şanlı direnişe uygun şekilde, şehrimizin adı Şanlıurfa ilan edildi. 7 Nisan 2016'da da TBMM genel kurulunda oy birliğiyle şehrimize istiklal madalyası verildi. Bu sürece katkısı olan herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Kurtuluş mücadelesinde gösterilen birliktelik ruhuna uygun olarak bizler de bugün atalarımıza yakışır şekilde çabalamaya; vatanımızı, milletimizi yüceltmeye devam ediyoruz. Son nefesimize kadar da İnşallah devam edeceğiz. İstikrar ve refah içinde, şehrimizi büyüteceğiz, geliştireceğiz. Bunu hepimiz el ele, gönül gönüle yapacağız. Bundan hiç kuşku duymuyorum. Gece gündüz, bu gayemizi gerçekleştirmek adına çalışıyoruz" dedi.

Program şehitlikte yapılan dualarla devam ederken, Vali Ayhan şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Salih Ayhan, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Urfa'ya 'Şanlı' unvanı verilişinin 38. yılı kutlandı - Son Dakika

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