Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk\'ten 2024 Yılında Huzur ve Mutluluk Temennisi

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 2024 yılının tüm insanlığa huzur, mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini temenni ettiğini belirtti.

Aktürk yayınladığı yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi; "2024 yılının Ürgüp'ümüze, ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Ürgüp Belediyesi olarak 2023 yılında da yoğun bir şekilde hemşerilerimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Umutlarımız, hedeflerimiz doğrultusunda 2024 yılında da projelerimizi en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılığımız sürecektir. Yönetim anlayışımızı her geçen gün geliştirerek, Ürgüp'ün ve Ürgüplü'nün yararı doğrultusunda 2024 yılında da çıtayı daha da yukarı taşımaya devam edeceğiz. Her yeni yıl, umudun egemen olduğu, iyimserliğin canlandığı, daha iyi yaşam şartlarına ulaşma yolunda beklentilerin arttığı bir ortam oluşturmaktadır. Ürgüp Belediyesi, halkımızın daha iyi yaşam şartlarına ulaşması için en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde ulaştırmaya devam edecek, yatırımlar için proje çalışmalarına hız verecektir. Halkımızın bize verdiği emaneti, her şeyden üstün bilerek, büyük bir titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yılda da aynı bilinçle hareket ederek, siz değerli hemşerilerimiz için Ürgüp'e yeni projeleri kazandırmanın uğraşı ve gayreti içerisinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 2024 yılının, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yeni yılda unutamayacağınız güzel hatıralar yaşamanız dileğiyle." - NEVŞEHİR