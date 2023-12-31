 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ten 2024 Yılında Huzur ve Mutluluk Temennisi - Son Dakika
Üye Girişi

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ten 2024 Yılında Huzur ve Mutluluk Temennisi

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 2024 yılının tüm insanlığa huzur, mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini temenni ettiğini belirtti. Aktürk, Ürgüp Belediyesi olarak 2023 yılında da hizmetlerine devam ettiklerini ve 2024 yılında da projelerini gerçekleştirmek için azim ve kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca, halkın daha iyi yaşam şartlarına ulaşması için en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceklerini ve yatırımlar için proje çalışmalarına hız vereceklerini vurguladı. Aktürk, yeni yılın ülke ve insanlık için sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk\'ten 2024 Yılında Huzur ve Mutluluk Temennisi
31.12.2023 - 11:22,
Abone Ol

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 2024 yılının tüm insanlığa huzur, mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini temenni ettiğini belirtti.

Aktürk yayınladığı yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi; "2024 yılının Ürgüp'ümüze, ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Ürgüp Belediyesi olarak 2023 yılında da yoğun bir şekilde hemşerilerimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Umutlarımız, hedeflerimiz doğrultusunda 2024 yılında da projelerimizi en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılığımız sürecektir. Yönetim anlayışımızı her geçen gün geliştirerek, Ürgüp'ün ve Ürgüplü'nün yararı doğrultusunda 2024 yılında da çıtayı daha da yukarı taşımaya devam edeceğiz. Her yeni yıl, umudun egemen olduğu, iyimserliğin canlandığı, daha iyi yaşam şartlarına ulaşma yolunda beklentilerin arttığı bir ortam oluşturmaktadır. Ürgüp Belediyesi, halkımızın daha iyi yaşam şartlarına ulaşması için en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde ulaştırmaya devam edecek, yatırımlar için proje çalışmalarına hız verecektir. Halkımızın bize verdiği emaneti, her şeyden üstün bilerek, büyük bir titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yılda da aynı bilinçle hareket ederek, siz değerli hemşerilerimiz için Ürgüp'e yeni projeleri kazandırmanın uğraşı ve gayreti içerisinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 2024 yılının, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yeni yılda unutamayacağınız güzel hatıralar yaşamanız dileğiyle." - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ürgüp Belediyesi, Mehmet Aktürk, Ürgüp, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ten 2024 Yılında Huzur ve Mutluluk Temennisi - Son Dakika


12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:56
Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan 'fantezi' savunması Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20
Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti

Son Dakika
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:56 Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 13:09:02. #1.13#
SON DAKİKA: Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ten 2024 Yılında Huzur ve Mutluluk Temennisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement