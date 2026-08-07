Urla\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

(İZMİR) - İzmir'in Urla ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği Urla'da bir tarlada yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi ile harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, İ.Ç'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise 125 kök kenevir, 10 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 55 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.