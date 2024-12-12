Uşak Belediye Başkanı'ndan Suriye Vatandaşlarına Dönüş Çağrısı - Son Dakika
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Yerel

Uşak Belediye Başkanı'ndan Suriye Vatandaşlarına Dönüş Çağrısı

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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Suriye'deki gelişmelerin ardından Uşak'ta yaşayan Suriye vatandaşlarına ülkelerine dönmeleri için belediyenin destek sağlayacağını açıkladı. Dönüş süreci için belediyeye başvurmaları çağrısında bulundu.

12.12.2024 13:12  Güncelleme: 14:20
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(UŞAK) - Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "Uşak'ta yaşayan Suriye vatandaşlarına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çoluk çocuk evlerine dönme ihtiyacı hisseden tüm Suriye vatandaşları, bu süreçte belediyemizin desteğinden faydalanabilir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Uşak'ta yabancı uyruklulara ait ruhsatsız iş yerlerini mühürleyen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Esad yönetiminin düşmesinin hemen ardından şehirde yaşayan Suriyeli vatandaşların ülkelerine dönüşlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir hizmet başlattığını duyurdu. Yalım, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere, bu hafta sonu çok önemli ve güzel gelişmeler yaşandı. Özellikle komşu ülke Suriye'de yaşanan bu gelişmeler, bizim misafirimiz olan Suriye vatandaşlarıyla da yakından ilgili. Bu nedenle, hem bir açıklama yapmak hem de alınan kararları paylaşmak için bu basın toplantısını düzenledim.

"Suriye'ye dönmek isteyenler Uşak Belediyesi'ne başvursun"

Suriye'deki olaylar sonucunda Esad rejimi sona erdi. Bu bağlamda, Uşak'ta yaşayan Suriye vatandaşlarına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çoluk çocuk evlerine dönme ihtiyacı hisseden tüm Suriye vatandaşları, bu süreçte belediyemizin desteğinden faydalanabilir. Uşak Belediyesi olarak, ülkelerine dönmek isteyen Suriye vatandaşlarının bu süreçlerini kolaylaştıracağız. Tüm Suriye vatandaşlarını, belediyemize gelip ilgili müdürlüğümüze başvurmaya davet ediyorum. Başvuru yapanların dönüşleriyle ilgili tüm sorunlarını çözmek için gerekeni yapacağımızı buradan duyuruyorum.Tüm vatandaşlarımıza selam ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Uşak Belediye Başkanı'ndan Suriye Vatandaşlarına Dönüş Çağrısı - Son Dakika

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