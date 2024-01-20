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Uşak Belediyesi Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Kapanış Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Uşak Belediyesi Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

Uşak Belediyesi'nin Uşak'ta başlattığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen proje renkli bir kapanış töreniyle sona erdi. Proje kapsamında dezavantajlı kadınlara eğitim verilerek istihdam sağlandı ve ürünler sergilendi.

Uşak Belediyesi Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Kapanış Töreni Gerçekleştirildi
20.01.2024 - 16:00,  Güncelleme: 16:16
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Uşak Belediyesi'nin Uşak'ta 2021 yılında başlattılan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına "Uşak Halı Motifleri Deri ile Birleşiyor İstihdam Güçleniyor" adlı projesiyle katıldığı ve Kasım 2021 başlayan proje, bugün gerçekleştirilen renkli kapanış töreniyle son buldu. Uşak Belediyesi, Uşak E Tipi Kapalı Açık İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen proje kapsamında ortaya çıkan çanta, bileklik, kemer gibi yüzlerce ürün güzellikleriyle göz doldurdu.

Proje kapsamında Uşak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile 100 dezavantajlı kadına dikiş, dericilik ve dokuma ile ilgili eğitimler verildi. Kursları başarıyla tamamlayan 10 kadının istihdam edildiği proje bünyesinde, üretilen ürünlerin yer aldığı bir katalog da basıldı.

Kapanış törenine, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner, Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Halıcılık ve Kilimcilik Programı Eğitim Görevlisi Senay Şeyranlı, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş, Uşak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Lokman Öztürk, Uşak Belediyesi Dokur Evi Sorumlusu Ayşe Ceran Uçar ve projeye destek veren kadınlar katılım gösterdi.

Hayata Tutunan Kadınlar

Uşak Belediyesi Dokurevi'nin yan kısmında bulunan ve proje kapsamında oluşturulan atölyelerde kadınların deri ve halıyı birleştirerek ortaya çıkardığı çeşitli ürünler, bugün yapılan kapanış programında misafirlere sergilendi. Program kapsamında düzenlenen sergi katılanlardan büyük ilgi görürken; el emeklerini vererek ortaya güzel ürünler çıkaran kadınlar tasarladıkları ürünler ile kendilerini ifade etme şansı buldu.

Uşak'ın Marka Figürleri Öne Çıktı

Programda konuşan Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner, "Bütün işbirlikçi katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bu tarz çalışmaların devam etmesi için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Uşak'ımızda deri, kilim ve halı zaten öne çıkan figürler. Bizlerde bu önemli unsurları bir arada kullanarak bir marka haline getirmeyi arzu ediyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Halıcılık ve Kilimcilik Programı Eğitim Görevlisi Senay Şeyranlı programda yaptığı konuşmada, "Kadın mahkümları topluma kazandırmayı, kültürel değerleri öğretmeyi ve onlarla yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen projenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Proje süresince mahkümların el becerilerinin gelişmesinin yanı sıra aynı zamanda kazandıkları yeni hobiler onlara bir terapi özelliği göstermiştir. Bu proje mahkümların kişisel yeteneklerini keşfedebilme ve yenilikçiliklerini sergilemelerine imkan tanıyarak, onların kişisel zenginliklerine katkıda bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Uşak Belediyesi Dokur Evi Sorumlusu Ayşe Ceran Uçar ise, "Uşak'ın en kıymetli iki değeri olan halı ve deriyi tekrardan gün yüzüne çıkarma isteği ile yola çıktığımız projede; bu önemli unsurları çanta, cüzdan ve kemer gibi materyaller ile birleştirerek güzel sonuçlar elde ettik. Süreç boyunca destek veren herkese teşekkür ediyoruz." Dedi.

Kapanış programı fuaye alanında bulunan el emeği ürünlerin beğeniye sunulması ve katılımcılar tarafından sergininin gezilmesiyle son buldu. - UŞAK

Kaynak: İHA
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