Uşak jandarması 40 bin kişinin huzur içerisinde eğlenmesini sağladı - Son Dakika
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Uşak jandarması 40 bin kişinin huzur içerisinde eğlenmesini sağladı

13.08.2022 07:09
Uşak jandarması 40 bin kişinin huzur içerisinde eğlenmesini sağladı

Uşak Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ve 4 gün boyunca süren "Gurbetçi Festivali" süresince katılan yaklaşık 40 bin kişinin güvenliğini Uşak Jandarma Alay Komutanlığına bağlı birlikler sağladı.

Uşak Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ve 4 gün boyunca süren "Gurbetçi Festivali" süresince katılan yaklaşık 40 bin kişinin güvenliğini Uşak Jandarma Alay Komutanlığına bağlı birlikler sağladı.

Konu ile ilgili Uşak Jandarma Alay Komutanlığı tarafından Valilik kanalı ile yapılan açıklamada şu bilgilere yer verdi:

"Uşak Belediyesi tarafından 04-05-06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde Uşak ili merkez Yeşil Karaağaç Mahallesi Mesire Alanında düzenlenen Gurbetçi Festivaline yaklaşık 40 bin kişi katıldı. Aile İçi Şiddet ile Mücadele çalışmalarında festivale gelen bin 315 kadın vatandaşımıza, KADES uygulaması çerçevesinde 2 bin 223 erkek vatandaşımıza 'Kadına El KAL-KA-MAZ Mottosu' konularında bilgilendirmeler yapılmıştır. Emniyet Tedbirleri dahilinde Komando Timleri ve Atlı Jandarma Unsurları olmak üzere her gün toplam 22 ekip, 112 personel ile emniyet tedbiri alınmış olup, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan festival sona ermiştir." - UŞAK

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Kaynak: İHA

Uşak Belediyesi, Jandarma, Uşak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uşak jandarması 40 bin kişinin huzur içerisinde eğlenmesini sağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak jandarması 40 bin kişinin huzur içerisinde eğlenmesini sağladı - Son Dakika
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