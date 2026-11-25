Uşak'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uşak Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü, Yeşilay Şubesi, Kent Konseyi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü stant açtı.

Etkinliğe Uşak Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu da iştirak etti. Meydandaki stantları gezen Balcıoğlu, yetkililerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ziyaret esnasında Balcıoğlu'na Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan da eşlik etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından açılan stantlarda, başta KADES uygulaması olmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Etkinlik çerçevesinde kurulan diğer stantlarda ise kadına yönelik şiddetle mücadele, farkındalık ve ilgili hizmetler hakkında bilgi verildi; vatandaşlara karanfil dağıtıldı.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekilmesinin ardından son buldu.