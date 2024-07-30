Uşak\'ta \'Adreste Nüfus Hizmeti\' ile Kimlik Kartı başvuruları alınıyor

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Uşak'ta İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personellerince, hasta ve yaşlılar için 'Adreste Nüfus Hizmeti' kapsamında köylere giderek Kimlik Kartı müracaatı alınmaya devam ediyor.

Uşak'ta İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personellerince, Adreste Nüfus Hizmeti Projesi ile sağlık problemi, engellilik durumu, yaşlılık ve diğer mücbir sebepler dolayısıyla nüfus müdürlüklerine gelemeyen vatandaşların başvurularını adreslerinde alınmaya devam ediyor.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce sosyal medya üzerinden yayımlanan paylaşımlarda Temmuz ayı içeresinde birçok vatandaşın evlerine giderek Kimlik Müracaatlarını aldığını duyurdu. - UŞAK