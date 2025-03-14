Uşak'ta 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' Kapsamında İlk Nikah Kıyıldı - Son Dakika
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Uşak'ta 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' Kapsamında İlk Nikah Kıyıldı

Uşak\'ta \'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi\' Kapsamında İlk Nikah Kıyıldı

Uşak'ın Banaz ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın proje kapsamında destek alan ilk çiftin nikahı kıyıldı. Mehmet Can Uğuz ve Seren Tuncer çiftinin nikahı, Uşak Valisi Naci Aktaş'ın da katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.

14.03.2025 14:04  Güncelleme: 14:08
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Uşak'ın Banaz ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında destek alan ilk çiftin nikahı kıyıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşayan 21 yaşında olan Mehmet Can Uğuz ve Seren Tuncer çifti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında bulunan kredi başvurusunda bulundu.

Başvuruların onaylanmasından ardından eğitimlerini tamamlayan çift 13 Mart günü için nikah günü aldı.

Banaz'da bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen nikaha Uşak Valisi Naci Aktaş, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan ve çiftin yakınları katıldı.

Banaz Belediye Başkanı Arpacı'nın kıydığı nikahta Uşak Valisi Naci Aktaş ve Banaz Kaymakamı Cuma Emeç ise şahitlik yaptı. Vali Aktaş, çifte mutluluk dileyerek; "Rabbim size sağlıkla hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Bir ömür boyu aynı yastıkta kocayın inşallah." dedi.

Vali Aktaş, kıyılan nikahın ardından çifte evlilik cüzdanını teslim etti. - UŞAK

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Banaz, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uşak'ta 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' Kapsamında İlk Nikah Kıyıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' Kapsamında İlk Nikah Kıyıldı - Son Dakika
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