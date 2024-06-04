Uşak'ta üst geçitlerde çalışmayan merdiven sorunu için çözüm süreci başladı - Son Dakika
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Yerel

Uşak'ta üst geçitlerde çalışmayan merdiven sorunu için çözüm süreci başladı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, kentin üst geçitlerindeki çalışmayan merdivenlerin sorununu çözmek için adımlar attıklarını açıkladı. Yalım, merdivenlerin ihalesinin yanlış malzemelerle yapıldığını ve hava şartlarından etkilendiğini belirtti. 25 Haziran'da yapılacak ihalenin ardından merdivenlerin değişeceğini ve daha sağlam hale geleceğini söyledi.

04.06.2024 14:46
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Uşak'ta üst geçitlerde çalışmayan merdiven sorunu için çözüm süreci başladı

UŞAK - Seçim öncesi verdiği sözleri tek tek yerine getiren Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım; kentin tam ortasında bulunan karayolu üzerindeki üst geçitlerin çalışmayan merdivenleri hakkına açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında yürüyen merdivenlerin işlevsizliğinin ihale sürecinde dikkate alınmayan önemli bir ayrıntıya dayandığını belirten Başkan Yalım; "Maalesef bu merdivenlerin ihalesi yapılırken iç mekan için üretilen malzemeler dış mekanda bulunan bu merdivenlerde kullanılmış. Tabi bu merdivenler dış koşullara uygun bir şekilde tasarlanmadığı için de yağmur, nem ve sıcak gibi hava şartlarından sürekli olarak etkileniyor. Özellikle yağışlı havalarda nemden etkilenen motor mekanizması arızalanıyor" dedi.

Yetkili firmaları çağırdıklarını ve yerinde inceleme yaptırdıklarını anlatan Yalım; 25 Haziran'da yapılacak ihalenin ardından merdivenlerin değişeceğini vurguladı.

Kentin iki noktasında bulunan toplam 8 adet yürüyen merdivenin faaliyete geçeceğini anlatan Başkan Yalım merdivenlerin eskisinden daha sağlam olacağını belirterek; "Vatandaşlarımızın soğuk ya da sıcaktan etkilenmeden daha sağlam ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi için merdivenlerin üzerini de kapatacağız. Böylece merdivenlerimizi direkt olarak yağıştan da korumuş olacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Özkan Yalım, Uşak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uşak'ta üst geçitlerde çalışmayan merdiven sorunu için çözüm süreci başladı - Son Dakika

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