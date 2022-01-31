Üye Girişi
Uşak'ta vaka sayıları yüzde 50'den fazla arttı - Son Dakika

Uşak'ta vaka sayıları yüzde 50'den fazla arttı

31.01.2022 18:21

- Uşak'ta vaka sayıları yüzde 50'den fazla arttı Uşak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her hafta açıkladığı vaka sayılarında bir önceki açıklanan rakamlara göre yüzde 59.7'lik bir artış tespit edilirken en çok artış görünen iller arasında da ilk 10'a girdi.

- Uşak'ta vaka sayıları yüzde 50'den fazla arttı

UŞAK - Uşak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her hafta açıkladığı vaka sayılarında bir önceki açıklanan rakamlara göre yüzde 59.7'lik bir artış tespit edilirken en çok artış görünen iller arasında da ilk 10'a girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 - 21 Ocak tarihleri arasında 100 binde vaka sayısı en çok artan 10 ili açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt ve Uşak artış görünen en çok 10 il arasında yer aldı. 8 - 14 Ocak tarihlerinde 100 binde 252.28 oranında bulunan vaka sayısı yüzde 59.7'lik bir artış göstererek 403.05'a yükseldi. Açıklanan bu yüksek oranlı artışın ardından Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeniden harekete geçti. Kentin en işlek caddesi olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi'nde resmi asayiş şube ekipleri maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunurken resmi araçlardan da vatandaşlara anonsla uyarılar yapıldı.

Artan vaka sayılarından endişe duyduğunu ifade eden Kemal Özkaya, hastalığın önüne geçilebilmesi için herkesin kurallara uymak zorunda olduğunu belirtti. Kent genelinde özellikle maske kuralına baya riayet edildiğini de ifade eden Özkaya, bazı vatandaşların bu kurallara uymadığını kaydetti.

Uşak'ta vaka sayıları yüzde 50'den fazla arttı
Uşak'ta vaka sayıları yüzde 50'den fazla arttı
Uşak'ta vaka sayıları yüzde 50'den fazla arttı

YORUMLAR
500

Fahrettin Koca, Ocak, Uşak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uşak'ta vaka sayıları yüzde 50'den fazla arttı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:24 Son Dakika: Vatandaşın beklediği haber Erdoğan'dan geldi! Elektrikte indirimli tarife aylık 210 kilovata yükseliyor
18:22 Son Dakika: Erdoğan'dan Kabine'de revizyon sinyali: Gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz
18:06 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 önemli konunun masaya yatırıldığı Kabine toplantısının ardından konuşuyor
18:06 Google'dan WhatsApp kullanıcılarını üzecek hamle! Yedeklemeler sınırlandırılacak
17:44 Sokaktan geçen vatandaş fark etti! Kadının, yanındaki köpek için yaptıkları gündem oldu
17:40 Fenerbahçe, TFF'ye başvuruda bulundu! Trabzonspor için soruşturma başlatın
17:17 Galatasaraylılar yeni başkanını seçti! Burak Elmas'ın da gönlü o isimden yana
17:15 Karadeniz'de gerginlik devam ediyor! Savaşın kıyısında olan Rusya ve Ukrayna'ya Türkiye'den önemli çağrı
17:12 Tarım Kredi'de bayrak değişimi! Yeni müdür görevi devraldı
16:52 Tarihi transferde sona gelindi, saatte kazanacağı para ağızları açık bırakıyor! İşte Kylian Mbappe'nin oynayacağı yeni takım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 18:31:18. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta vaka sayıları yüzde 50'den fazla arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement