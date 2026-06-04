Üniversite öğrencilerinden Orhaneli\'yi tanıttı

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri, bitirme projesi kapsamında Bursa'nın Orhaneli ilçesini tanıtan bir video çalışması hazırladı. Projede ilçenin doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve günlük yaşamına ait detaylar yer aldı.

Çalışma kapsamında Orhaneli Salı Pazarı, Sadağı Kanyonu ve Kocasu bölgesi gibi ilçenin öne çıkan noktaları görüntülenirken, Karagöz ve Hacivat kültürüne ilişkin bilgiler de projeye dahil edildi. Hazırlanan video ile Orhaneli'nin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflendi.

Yeni medya ve dijital içerik üretimi alanında hazırlanan proje, öğrencilerin uygulamalı medya çalışmalarına örnek oluşturdu.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hazırladığı video çalışmasıyla takdir toplayan Rümeysa Altın'ı tebrik etti.

Başkan Tayır sosyal medya paylaşımında, gençlerin ortaya koyduğu başarılı çalışmaların gurur verici olduğunu belirterek, "Bu anlamlı ve başarılı çalışmasından dolayı Rümeysa Altın'ı tebrik ediyor, eğitim ve meslek hayatında kendisine başarılar diliyoruz. Gelecekte de nice güzel projelere imza atmasını temenni ediyoruz" diye konuştu. - BURSA