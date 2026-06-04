Üniversite öğrencilerinden Orhaneli'yi tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üniversite öğrencilerinden Orhaneli'yi tanıttı

Üniversite öğrencilerinden Orhaneli\'yi tanıttı
04.06.2026 14:18  Güncelleme: 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, bitirme projesi kapsamında Bursa'nın Orhaneli ilçesini tanıtan bir video hazırladı. Videoda ilçenin doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve günlük yaşamına yer verildi. Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, öğrenci Rümeysa Altın'ı tebrik etti.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri, bitirme projesi kapsamında Bursa'nın Orhaneli ilçesini tanıtan bir video çalışması hazırladı. Projede ilçenin doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve günlük yaşamına ait detaylar yer aldı.

Çalışma kapsamında Orhaneli Salı Pazarı, Sadağı Kanyonu ve Kocasu bölgesi gibi ilçenin öne çıkan noktaları görüntülenirken, Karagöz ve Hacivat kültürüne ilişkin bilgiler de projeye dahil edildi. Hazırlanan video ile Orhaneli'nin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflendi.

Yeni medya ve dijital içerik üretimi alanında hazırlanan proje, öğrencilerin uygulamalı medya çalışmalarına örnek oluşturdu.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hazırladığı video çalışmasıyla takdir toplayan Rümeysa Altın'ı tebrik etti.

Başkan Tayır sosyal medya paylaşımında, gençlerin ortaya koyduğu başarılı çalışmaların gurur verici olduğunu belirterek, "Bu anlamlı ve başarılı çalışmasından dolayı Rümeysa Altın'ı tebrik ediyor, eğitim ve meslek hayatında kendisine başarılar diliyoruz. Gelecekte de nice güzel projelere imza atmasını temenni ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Uşak Üniversitesi, Ali Osman Tayır, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Orhaneli, Kültür, Eğitim, Bursa, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üniversite öğrencilerinden Orhaneli'yi tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Kuşadası’nın Tülüşahları çiçek açtı koparmanın cezası 699 bin 245 lira Kuşadası'nın Tülüşahları çiçek açtı; koparmanın cezası 699 bin 245 lira
Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı
İspanya’da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı

14:27
Aziz Yıldırım’dan milli yıldıza resmi teklif
Aziz Yıldırım'dan milli yıldıza resmi teklif
14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
13:30
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
13:28
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım’ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 14:32:22. #7.13#
SON DAKİKA: Üniversite öğrencilerinden Orhaneli'yi tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.