Uşak Üniversitesi\'nde Asrın Felaketi Anma Programı Gerçekleştirildi

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Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan asrın felaketinin birinci yıldönümünde Uşak Üniversitesinde anma programı gerçekleştirildi.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (UDAM) tarafından Uşak Valiliği ile Uşak Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen programa Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, il protokolü, polis ve jandarma personelleri, AFAD personelleri, STK temsilcileri, Uşak Üniversitesinin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Mustafa Kemal Paşa Amfisinde düzenlenen program Uşak Üniversitesi UDAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ada'nın konuşmasıyla başladı. Mehmet Ada, zor dönemlerde hemen bir araya gelmenin ve dayanışma yeteneğinin milletimizin en önemli özelliklerinden biri olduğunu söyleyerek düzenlenen programın bir amacının da milletimizin bu özelliğini vurgulamak olduğunu belirtti. Programın gerçekleşmesinde destek olan tüm kurumlara teşekkür eden Ada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diledi.

"Deprem bilincini çocukluktan itibaren tüm halkımıza kazandırmalıyız."

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Savaş "Tam bir yıl önce acı bir deprem felaketine uyandık. Bulunmuş olduğu alan itibariyle belki Almanya'dan daha büyük olabilecek bir alan etkilendi. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet. Güçlü bir devlet olduğunu da bu felakette bir kez daha gördük. Bölgenin yaralarını sarmak ve acılarını azaltmak için Türkiye Cumhuriyeti birlik ve beraberlik içerisinde elinden gelen tüm gayret ve çabaları gösterdi. Tabi ki bu tip felaketlerin nasıl ve ne şekilde geleceği Allah'ın takdiri. Ama bunlar bizim alın yazımız değil. Bu yaşananlardan ders çıkarmalıyız. Bilimsel çalışmaları, bilim insanlarının söylediklerini dikkate almamız gerekiyor. Deprem bilincini çocukluktan itibaren tüm halkımıza kazandırmalıyız. Ancak bunu bu şekilde önleyebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Asrın felaketinin yaralarını asrın birlikteliğiyle sarıyoruz."

Asrın felaketinin yaralarının asrın birlikteliği ile sarıldığının altını çizen Prof. Dr. Savaş, Uşak Üniversitesi olarak depremin ilk anından itibaren seferber olduklarını aktararak "Uşak Üniversitesi olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye devam edeceğiz. Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Cenab-ı Hak bizlere böyle bir acıyı bir daha göstermesin" diyerek konuşmasına son verdi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da bir açılış konuşması yaparak depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet kalanlara da acil şifalar diledi. Başkan Çakın, 6 Şubat depremlerinde Uşak'taki tüm kurumların tek bir noktadan çalıştığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü ve UDAM YK Üyesi Doç. Dr. İsmail Ege "6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri ve Bölgenin Depremselliği" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Daha önce Hatay'da görevli olan ve bölgeyi yakından tanıyan Doç. Dr. Ege, sunumunda bölgenin depremselliğini ve bölgede yaşanan büyük depremleri anlattı. Doç. Dr. İsmail Ege, afet yönetimde üniversitelerin deprem araştırma merkezleri, AFAD, il özel idare, belediye ve valilik gibi kurumların birlikte hareket etmesinin risk azaltma ve afet tedbirleri açısından hayati önem arz ettiğini ifade etti.

Uşak İl AFAD Müdürü Burak Edin'in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Bülent Güngör ve İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Erkan Güvenç konuşmacı olarak yer aldı.

Vali Dr. Turan Ergün, yaptığı konuşmada, "Bundan tam bir yıl önce, ülkemizin 11 ilini derinden sarsan, büyük can kayıplarına ve şehirlerimizde yıkımlara yol açan 7.7 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. 6 Şubat Depremleri 11 il, 124 ilçe, 6.929 mahalle ve köy ile birlikte 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkilemiştir. Bu depremlerde 53 bin 537 canımız yaşamını yitirmiş, 107 bin 213 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı ve yine ülkemizde depreme yakalanarak hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet, ruhları şad olsun" dedi.

Uşak'ta yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Dr. Ergün konuşmasında şunları aktardı: "6 Şubat 2023 saat 04.17'de gerçekleşen depremden haberdar olduğumuz ilk anda büyük bir ivedilikle GAMER merkezimizde toplandık. 24 saat esasına göre 1 ay bu çalışma devam etti. Battaniye üreticileriyle toplandık. OSB'den battaniye sevkiyatına başladık. Her gün gece GAMER'de toplanarak o günkü çalışmaları değerlendirdik. Belirli aralıklarla basını bilgilendirdik. Valilik koordinasyonunda, Belediye Başkanlığı ve diğer kurum kuruluşlar ile hayırseverlerimizin katıldığı büyük bir yardımlaşma kampanyası başlattık. Gıda ve giyecek yardımlarını, ilimizin değişik noktalarında ve spor salonlarında organize ettik. Bu çalışmaların yanında sürekli bölgeye personel hareketleri oldu. Bunları koordine ettik. İlk etapta biz Uşak'ın bütün ekiplerini Samandağ ilçesine yönlendirdik. Bu, birbirlerini tanıyan insanlarla oradaki çalışmaları daha verimli kıldı. Daha sonra deprem bölgesinden tahliye edilen 7.368 vatandaşımız Uşak'a geldi. 5.526 depremzedemizin kendi imkanları ile barınmasını sağladık. 1.560 depremzedemizi KYK yurtlarımızda; 282 depremzedemizi ise kamu misafirhaneleri ile otellerde misafir ettik. Bölgeye birçok sivil toplum kuruluşlarımız da sıcak yemek hizmeti sunmaya gitti. İlk 3 haftamız böyle geçti."

Uşak'taki çalışmalarının ardından 28 Şubat'ta Hatay Kırıkhan'a Koordinatör Vali olarak görevlendirildiğini söyleyen Vali Dr. Ergün konuşmasında "Akşam orada bir toplantı yaptık. Giderken Özel İdare Genel Sekreteri başta olmak üzere personel ve araç gereçleri de sevk ettik. Aynı şekilde her akşam saat 9.00'da koordinasyon toplantıları yaparak planlamayı gerçekleştirdik. Kırıkhan'daki ana konu başlıklarını şöyle sıralayabiliriz. Barınma (Konteynır ve Çadırkent işleri), gıda ve yemek (3 öğün dahil günlük toplam 9.870 kişilik yemek), güvenlik (3.800 personel vardı) ve hasar tespiti ve enkaz kaldırma (kamu ve özel 350 iş makinesi çalıştı). Bölgede 2 ay 9 gün kaldık. Bu arada yıkık ve acil yıkılacak tüm enkazı kaldırdık. Altyapı sorunları öncelikliydi. Sağlık hizmetleri ve güvenlik çok iyi yürütüldü. Kırıkhan'da sağladığımız güvenlik ve sağlık hizmetleri rahatlık sağladı" ifadelerine yer verdi.

Depremin coğrafyamızın alın yazısı olduğunu dile getiren Vali Ergün afetlere hazırlıklı olmamız gerektiğini söyleyerek Türkiye Afet Planı hakkında bilgi verdi.

Vali Dr. Turan Ergin konuşmasını "Türk milleti bu büyük afeti, asrın dayanışmasına, asrın birlikteliğine dönüştürmüştür" diyerek sonlandırdı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Bülent Güngör ve İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Erkan Güvenç, kurumlarının 6 Şubat Depremlerinde hem Uşak'ta hem de deprem bölgesindeki illerde yaptığı çalışmaları anlatarak tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ilettiler ve depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediler.

Programda ayrıca deprem ile ilgili, Uşak Üniversitesi, Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu kısa filmler de gösterildi.

Program, katılımcılara teşekkür plaketlerinin verilmesi, İl Müftüsü Burhan Çakır'ın depremde hayatını yitirenler için dua etmesi ve lokma dağıtılmasıyla son buldu. - UŞAK