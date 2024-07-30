Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı\'na yeni atanan İsmet Çınar\'ı ziyaret etti

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Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı görevine yeni atanan İsmet Çınar'ı ziyaret etti.

Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı görevine yeni atanan İsmet Çınar'ı ziyaret ederek, görevinin hayırlı olması dileklerini iletti. Vali Ergün, Cumhuriyet Başsavcısı Ataman'ın şahsında yeni adli yıl çalışmalarında tüm adliye çalışanlarına başarılar diledi.

Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar ise Vali Ergün'ün nazik ziyaretinden onur duyduğunu ifade ederek iyi dilekleri için teşekkür etti. - UŞAK