Üsküdar\'da bir yıllık boykot sonrası McDonald\'s şubesine 3 gün süre verildi

Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde bir yıl boyunca aralıksız sürdürülen protesto ve boykot eylemlerinin birinci yılında McDonald's şubesinin üç gün içinde kapatılacağı müjdelendi.

Üsküdar Bahçelievler Mahallesindeki McDonald's şubesinin açılması haberi üzerine başlatılan eylemlerin birinci yıl dönümünde cadde üzerinde bir araya gelen vatandaşlar, sürecin başarıyla taçlandığını ifade etti. Yatsı namazı dolayısıyla eyleme kısa bir ara verilirken, namaz çıkışı camiden gelen kalabalık yere serili İsrail bayrağının üzerinden geçerek tekbirler eşliğinde eylem alanına döndü. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti ve sanatçı Mehmet Ali Aslan'ın çocuklarla birlikte seslendirdiği "Yarın Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" şarkısıyla coşkulu anlara sahne oldu.

Eylemde söz alan mahalle sakinleri yaşanan süreci ve duygularını paylaştı. Rümeysa Nas, "Geçen seneden beri uğraşıyoruz, bize işe yaramaz diyenler oldu, boş yere uğraşıyorsunuz diyenler oldu ama biz yılmadık. O kadar hakarete uğradık, ona rağmen sabrettik, elimizden geldiğince. Çünkü biz Allah'a güvendik. İnsanların sözüne bakmadan Allah'a inanarak devam ettik. ve şimdi inşallah kapanacak. Allah'a inanarak bu işi yapınca zaten sonuçlanacağını biliyorduk. Karşı taraf çok inat etti ama biz daha inatçıyız" dedi.

Hale Aktuga ise, "Bütün katılan kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. 1 seneden beri bizi yalnız bırakmadılar. Bugün tam 1 sene oldu. Bu kardeşlerimiz ile beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kapanacağına inanıyoruz. Allah dışında kimseden korkumuz yok. Her zaman maddi manevi çok güçlüyüz ve güçlü olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Fatma Kalaycıoğlu da, "Emekler hiçbir zaman ziyan olmayacak. Başardık. Burası kapatılana kadar da buradan gitmeyeceğiz. Engelli olmama rağmen buradayım" diyerek kararlılığını vurguladı.

Açıklamaların ardından şubeden çıkarılan koliler Netanyahu'yu temsilen maskeli kişilerin kamyonetine yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Programın devamında söz alan mahalle sakini ve protestonun öncü ismi Cemal Uyan, "Bahçelievler, sen ne güzel bir mahallesin. Ne mutlu Bahçelievler mahallesinin komşusu olana. Hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Dile kolay 365 gündür kar yağmur çamur demeden sıcak soğuk demeden çoluğunu çocuğunu alıp gelip, 365 gündür burayı terk etmedi. ve Rabbim buraya en güzel en hayırlı haberlerle gelip karşınıza çıkmayı nasip etti" dedi. Bu sırada "Boykot nedeniyle kapandık" yazılı pankart şubenin önünde açıldı.

Uyan, konuşmasında şu ifadeleri kaydetti: "Bizim mahallemizde siyonizmi destekleyen markanın açılış pankartı ile karşı karşıya kaldık. ve bu mahallenin sakinleri olarak dedik ki, eğer bizler burada namaz kılıyorsak bunun hesabını bize sorar. ve 365 gün önce bir gün yatsı namazı çıkışı cemaatimizle çıkıp burada haykırdık. Mahallemizde siyonist destekçisi istemiyoruz dedik. ve elhamdülillah 365. günde buraya geldik. Bizler bu süreçte 365 gündür bu eylemi gerçekleştirdik. Yetmedi, 3 kere Üsküdar Belediyesinin önüne gittik, eylemimizi gerçekleştirdik. Yetmedi, buradan binlerce onbinlerce mahallenin imzasını topladık. ve topladığımız imzaları götürüp belediyeye teslim ettik. Görüldü ki mahallemizde siyonizmi destekleyen firmaya komşuluk yapmak istemiyoruz. ve bu isteğimizi defalarca dile getirdik."

Cemal Uyan çağrısını şu sözlerle tamamladı: "Ve sonunda bugün belediye zabıtalarıyla buraya geldi, dedi ki 3 gün süreniz var. 3 günün sonunda defolun gidin dedi. Bizler halkın iradesiyiz. Halka rağmen burada hiçbir şey yapılamaz. Bu halk burada siyonist destekçisi istemiyor. Bu halk, bu mahalle temiz kalmak istiyor. Temiz kalmak bu mahalle halkının en doğal hakkı. Pankart öyle asılmaz, böyle asılır. Bu pankart Allah'ın izniyle ilelebet burada duracak. Halka rağmen hiçbir şey yapılamayacağını buradan ispat ediyoruz. Biz dedik ki bu halk burada bu markayı istemiyor. ve belediyedeki yetkililer geldi gerekli incelemeleri yaptılar. ve McDonald's'ı üç gün sonra buradan defedeceğiz inşallah. Artık bunların saatleri sayılı. Bunlar, Perşembe günü 12'de kalan parçalarını alıp defolup gidecekler. Sizden bir söz istiyorum. 365 gündür buradasınız. Sizden 3 gün daha istiyorum. 3 gün daha. Sabah akşam bayanıyla erkeğiyle çoluğuyla çocuğuyla burada olmaya söz veriyor musunuz"