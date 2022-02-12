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Üsküdar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi - Son Dakika

Üsküdar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi

12.02.2022 00:57
Üsküdar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 günlük karantina sonrası cuma namazını kılmak için Büyük Çamlıca Camii'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 günlük karantina sonrası cuma namazını kılmak için Büyük Çamlıca Camii'ne gitti. Namazı kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaş sevgi gösterisinde bulundu. Aracını durduran Erdoğan, kendisini selamlayan vatandaşla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıkmasının ardından 5 günlük karantina sonrası cuma namazını cemaatle kıldı. Büyük Çamlıca Camii'nde cuma namazı kılan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada çevrede bulunan vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Kendisini selamlayan vatandaşları gören Erdoğan, aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları, Erdoğan'la sohbet edenlerin içerisinde bulunan çocuklara hediyeler dağıttı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üsküdar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi - Son Dakika
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