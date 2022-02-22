Üsküdar'da Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının 16'ıncısı Küplüce'de açıldı - Son Dakika
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Üsküdar'da Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının 16'ıncısı Küplüce'de açıldı

22.02.2022 16:26

Üsküdar'da Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının 16'ıncısı Küplüce'de açıldıİSTANBUL Üsküdar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Üsküdar Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının 16'ncısı Küplüce'de açıldı.

Üsküdar'da Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının 16'ıncısı Küplüce'de açıldı

İSTANBUL Üsküdar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Üsküdar Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının 16'ncısı Küplüce'de açıldı. Açılış programına Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Başkan Hilmi Türkmen, "İSMEK yoksa ÜSMEK var" dedi.

Üsküdar'da ücretsiz bir şekilde bireylerin mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve istihdam sağlamak amacıyla başlatılan ÜSMEK kurslarının 16'ncısı Küplüce'de açıldı. Açılış törenine Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. İSMEK'lerin kapatılmasının ardından Üsküdar'da başlatılan ÜSMEK kurslarında müzik ve gösteri sanatları, sanat ve tasarım, kişisel gelişim, seramik ve cam, el sanatları, giyim üretim teknolojileri, yabancı dil gibi 72 alanda 3 bin 700 programda eğitimler sürmeye devam ediyor.

"İSMEK yoksa ÜSMEK var"

Açılış programında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, " Bugün Küplüce Mahallemizde ÜSMEK projemizin 16'ncısını açıyoruz. Bu proje İSMEK adı altında önceden İBB tarafından İstanbul'un tüm ilçelerinde kadınlara yönelik yürütülüyordu. Ne yazık ki bu dönem İBB bu işe ara verdi. Bu tür çalışmalar kadınlara yönelik önemli bir proje, önemli bir ihtiyaç. Üsküdar Belediyesi olarak buna duyarsız kalmayarak, İSMEK yoksa ÜSMEK var dedik. ÜSMEK adı altında Üsküdar'ımızın 16 Mahallesinde bu projeyi hayata geçirdik. Hedefimiz tüm mahallerimizde açmak, vatandaşlarımız tarafından ilgi alaka çok güzel, Hayırlı olsun" diye konuştu.

Üsküdar'da Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının 16'ıncısı Küplüce'de açıldı
Üsküdar'da Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının 16'ıncısı Küplüce'de açıldı
Üsküdar'da Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının 16'ıncısı Küplüce'de açıldı

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Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediyesi, Hilmi Türkmen, Üsküdar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üsküdar'da Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının 16'ıncısı Küplüce'de açıldı - Son Dakika


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