 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Üsküdar Kuzguncuk'ta Yeni Yıla Denizde Girildi - Son Dakika
Üye Girişi

Üsküdar Kuzguncuk'ta Yeni Yıla Denizde Girildi

Üsküdar Kuzguncuk'ta yaz kış demeden denize giren 'Kuzguncuk Masterleri' grubu, 2024 yılını denize girerek karşıladı. Grup üyeleri, soğuk havaya aldırış etmeden geleneksel hale gelen denize girme kutlamasını gerçekleştirdi. Yeni yıla denizde girenler, barış, huzur ve kardeşlik dileklerinde bulundu.

Üsküdar Kuzguncuk\'ta Yeni Yıla Denizde Girildi
01.01.2024 - 01:30,
Abone Ol

Üsküdar Kuzguncuk'ta yıllardır yaz kış demeden denize giren 'Kuzguncuk Masterleri' grubu, yeni yılı da denize girerek karşıladı.

Üsküdar Kuzguncuk'ta yaz kış demeden denize giren ve 'Kuzguncuk Masterleri" olarak bilinen grup, 2024 yılına denizde 'merhaba' dedi. Yaşları 40 ile 50 yaş arasında olan grup üyeleri, soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. Yeni yıla denizde yüzerek giren Faruk İlguy, "Herkese yeni yılda mutluluklar diliyoruz. Biz her sene yaptığımız gibi geleneksel hale gelen denize girerek kutlama yapıyoruz. Bizim sloganımız var. Deniz bizi seviyor, biz denizi seviyoruz. Dolayısıyla yeni yıla her yıl denizde giriyoruz" dedi.

Yeni yıla denizde giren Mehmet Serkan Özten da, "Biz de Türkiye'nin çeşitli yerlerinden geliyoruz her yıl buraya. Spor bizi birleştiriyor. Ayrı düşüncelerdeyiz belki ama buraya gelip kardeşçe denize giriyoruz. 2024 ülkemize barış, huzur ve kardeşlik getirsin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Üsküdar, Etkinlikler, Kültür, Yerel, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üsküdar Kuzguncuk'ta Yeni Yıla Denizde Girildi - Son Dakika


01:00
Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü

Son Dakika
01:00 Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 02:58:20. #1.12#
SON DAKİKA: Üsküdar Kuzguncuk'ta Yeni Yıla Denizde Girildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement