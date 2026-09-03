Usta balıkçı Kenan Balcı, ağımızı attığımız her yerde bol ve ucuz balık olduğunu söyledi

Av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar yeniden denizlere açıldı. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte tezgahlar palamut, hamsi, sardalya, istavrit, kofana başta olmak üzere çok sayıda balık çeşidiyle doldu.

Balıkçıların yüzünü güldüren sezon, vatandaş için de uygun fiyatlı balık umudunu beraberinde getirdi. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu ve usta balıkçı Kenan Balcı, sezonun oldukça bereketli başladığını belirterek, bu yıl vatandaşların bol ve ucuz balık tüketebileceğini söyledi. Balıkçıların uzun süren av yasağının ardından yeniden denize açılmasının büyük mutluluk oluşturduğunu ifade eden Balcı, "Balıkçılar çok mutlu. Özlediğimiz güne kavuştuk. 4,5 aylık aranın ardından balık sezonu açıldı. Balıkçılar denize açıldı. Ağlarımızı nereye atsak palamut, hamsi, sardalya çıkıyor. Bu sene halkımıza bol ve ucuz balık yedireceğiz" dedi.

"Ağımızı nereye atsak balık çıkıyor"

Denizlerdeki bolluğun tezgahlara da yansıdığını belirten Balcı, vatandaşlara balık tüketmeleri çağrısında bulundu . Balcı, "Ağımızı nereye atsak balık çıkıyor. Herkese balık tavsiye ediyorum. Balık bol ve ucuzken bol bol balık yiyelim. Balık sağlık demek. 1 ay önce 50 gram olan palamut bugün 400 gram oldu. Palamutun tam mevsimi. Bol bol palamut, hamsi yiyelim" diye konuştu.

"Kofana da tezgahlara döndü"

Uzun bir aranın ardından kofananın da yeniden bol miktarda avlanmaya başladığını söyleyen Balcı, kofana fiyatlarında da önemli düşüş yaşandığını belirtti. Balcı, "Uzun süre sonra kofana balığı da çıkmaya başladı. Bol bol kofana çıkıyor. Fiyatları 1000 liradan 650 liraya kadar düştü" ifadelerini kullandı.

Balıkçıların yüzünü güldüren bolluğun devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde hem balık çeşidinin hem de tezgahlardaki hareketliliğin artması bekleniyor.

Balık her derde deva

Balığın besin değeri açısından çok önemli olduğunu belirten Balcı, balığın içerdiği omega üç yağ asitleri sayesinde kalp ve damar sağlığını koruduğunu, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve vücudun kendini yenilemesine katkı sağladığını söyledi. Balcı, balığın anne sütünden sonra dokuları onaran en önemli besin kaynaklarından biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Haftada iki gün balık ömür boyu sağlık

Haftada en az iki kez balık tüketilmesi gerektiğini belirten Balcı, düzenli balık tüketiminin kalp sağlığı için büyük önem taşıdığını vurguladı. Balığın kötü kolesterolü düşürdüğünü, damar tıkanıklığı riskini azalttığını ve genel vücut direncini artırdığını söyleyen Balcı, balığın her yaş grubu için önemli bir besin olduğunu dile getirdi.