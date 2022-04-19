Usta Yazar Vehbi Vakkasoğlu Nevşehir'de sevenleriyle buluşacak - Son Dakika
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Usta Yazar Vehbi Vakkasoğlu Nevşehir'de sevenleriyle buluşacak

19.04.2022 17:03
Usta Yazar Vehbi Vakkasoğlu Nevşehir'de sevenleriyle buluşacak

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Ramazan-ı Şerif için özel olarak hazırlanan Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Ramazan-ı Şerif için özel olarak hazırlanan Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Pek çok inceleme ve eğitim kitabının altında imzası bulunan Eğitimci - Yazar Vehbi Vakkasoğlu 23 Nisan Cumartesi akşamı söyleşi etkinliğinde sevenleriyle buluşacak. Vakkasoğlu'nun söyleşisi öncesinde Grup Dergah sevilen ilahilerini Nevşehirliler için seslendirecek. Her hafta Türkiye'nin usta yazar ve sanatçılarının katıldığı etkinliklerin bu haftaki konukları ise Grup Dergah ve Yazar Vehbi Vakkasoğlu olacak.

23 Nisan Cumartesi akşamı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan program saat 21.30'da başlayacak. - NEVŞEHİR

Usta Yazar Vehbi Vakkasoğlu Nevşehir'de sevenleriyle buluşacak

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Vehbi Vakkasoğlu, Cumartesi, Nevşehir, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Usta Yazar Vehbi Vakkasoğlu Nevşehir'de sevenleriyle buluşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usta Yazar Vehbi Vakkasoğlu Nevşehir'de sevenleriyle buluşacak - Son Dakika
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