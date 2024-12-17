UTTS Kayıtları Aralık'ta Yapılmalı - Son Dakika
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UTTS Kayıtları Aralık'ta Yapılmalı

UTTS Kayıtları Aralık\'ta Yapılmalı

Şoförler Odası, UTTS kaydı için Aralık ayını hatırlatarak zamdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

17.12.2024 10:38
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Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, kayıt dışı ile mücadele kapsamında ticari araçlara getirdiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) zorunluluğunu hatırlatarak, yükümlülerin yeni yılda oluşacak zamlardan etkilenmemesi için Aralık ayında kayıt yaptırmaları çağrısında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, kayıt dışı ile mücadele kapsamında ticari araçlara getirdiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) zorunluluğu kapsamında yapılacak başvurular 2025 Nisan ayında bitecek. Getirilen yeni uygulama ile ilgili ticari araç kullanıcılarına yönelik çağrıda bulunan Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, yeni yıldan sonra oluşacak zamdan etkilenilmemesi için kayıtların Aralık ayında yapılmasının yükümlülerin menfaatine olacağını belirtti. Yeni yıldan sonra yapılacak başvurularda yaklaşık bin TL fazla ödeme oluşabileceğini söyleyen Özmeriç; "Bilindiği üzere UTTS uygulaması, 2025 Ocak ayında sisteme tanımlandı ve Nisan ayı sonuna kadar araçlara taktırılmak zorunda. Fakat UTTS sistemine Aralık 2024'de kayıt yaptıranlar 2 bin 172 TL'ye kayı yaptırıp, yetkili bayilerden araçlarına cihazı taktırabilecekler. Eğer Ocak 2025'te kayıt yaptırıp taktırmak isterlerse yeniden değerlendirme oranında zam geleceği düşünülürse 15 gün için en az bin TL fazla para ödemeleri gerekecek. Bunun için yükümlülerin UTTS sistemine Aralık ayı içinde giriş yapıp, ücretini ödeyip onay kodunu almaları menfaatlerine olacaktır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel UTTS Kayıtları Aralık'ta Yapılmalı - Son Dakika

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