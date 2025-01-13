Uyuşturucu İle Mücadelede Denetimler Artmalı

Yerel

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Uluslararası Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Derneği (ULUMED) Genel Başkanı Zeynel Küçükkaya, uyuşturucu ile mücadelede denetimlerin artırılması gerektiğini belirterek "Okullarda, kantinlerde servis araçlarının sıkı denetlenmesi, okul önlerine emniyet personeli gönderilmesi lazım. Parklarda emniyet ekiplerinin olması lazım" dedi.

ULUMED Genel Başkanı Zeynel Küçükkaya, uyuşturucu ile mücadelede yapılması gereken çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Bu mücadelede ailelere devletin, STK'ların ve derneklerin vereceği desteğin çok önemli olduğunu belinten Küçükkaya, şöyle konuştu:

"Uyuşturucunun başlıca nedenlerini söylemek istersek, bunun başında korku, stres aile geçimsizliği, yoksulluk, arkadaş çevresi ve çevresel faktörler, psikolojik nedenler diyebiliriz. Bunlarla nasıl mücadele edebiliriz? Bunlarla öncelikle devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz federasyonlarımız, halkımız herkes el ele vererek bu uyuşturucudan kurtarabiliriz. Bunlar yetersiz tabii ki. Bunların yanında 81 ilde lokal tedavi merkezleri, spor tesisleri, eğlence yerleri yani gençlerimizin eğlenebilecekleri, stres atabilecekleri yerlere teşvik etmemiz lazım. En önemlisi tüm illerde, tüm ilçelerde imkan doğrultusunda, spor tesislerinin yanı sıra psikologlar, doktorlarımız, aile danışmanlarımız da olduğu sürece bunlara gereken eğitimler verildiği sürece ve bunlara uyuşturucunun zararları anlatılırsa insanların yüzde 60- 70 engelleyebiliriz. Hedefimiz 81 ilde tedavi merkezleri açıp, tedavi merkezi içerisinde birçok kurslar, spor tesisleri kurup gençlerimizi buralara teşvik etmektir."

"Okul önlerinde, kantin ve servis araçlarında denetimler arttırılmalıdır"

Uyuşturucu ile mücadelede denetleme tedbirlerinin de arttırılması gerektiğini ifade eden Küçükkaya, "Okullarda, kantinlerde servis araçlarının sıkı denetlenmesi, okul önlerine emniyet personeli gönderilmesi lazım. Parklarda emniyet ekiplerinin olması lazım. Bu da bu da kolluk güçlerimizin, emniyetin görevidir. Emniyetimizin bunları biraz daha sıkı yaparsa uyuşturucu kullanımı yüzde 10-20 azalabilir" diye konuştu.

Ailelerin çocuklarını uyuşturucu gibi bağımlılıklardan uzak tutmak için onlarla arkadaşça ilişki kurması gerektiğinin de altını çizen Küçükkaya, "Uyuşturucu kullanımının en önemli nedenlerinden biri de şu anki medyamız. İnternet, cep telefonu gibi şeyler. Bunun gibi şeylerde aile bireyleri olarak çocuğumuzu sıkı denetlememiz lazım. Kendisiyle ilgilenmemiz lazım. Bir baba, bir kardeş, bir eş, bir ağabey olarak ilgilenmemiz lazım. Arkadaş çevresini iyi bilip tanımamız lazım çocuğumuz eve geldiği zaman onunla konuşup sohbet etmemiz lazım. ve bunun derdine çözüm bulmamız lazım" şeklinde konuştu.

"Biz dünyanın her yerinde lokal tedavi merkezleri açıp gençlerimizi topluma ve devletimize yeni ve temiz bir nesil kazandırmak için ULUMED'i kurduk" diyen Küçükkaya, "Biz de genel merkez olarak, tüm sivil toplum kuruluşu tüm devlet kurumlarıyla birlikte hareket edip bu gençlerimizi topluma kazandırmak için elimizden ne geliyorsa varız, yapmaya da hazırız" dedi.