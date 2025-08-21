Uyuşturucu Kurbanı Avukat Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Uyuşturucu Kurbanı Avukat Son Yolculuğuna Uğurlandı

21.08.2025 15:26
Uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybeden avukat Göksu Çelebi, cenaze namazı sonrası defnedildi.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen ve fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden avukat Göksu Çelebi, son yolculuğuna uğurlandı.

Uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşan avukat Göksu Çelebi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Çelebi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Genç avukat için öğle namazının ardından Beykoz Baklacı Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Göksu Çelebi'nin cenazesi Baklacı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine genç avukatın ailesi yakınları ve meslektaşları katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
15:02
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu
Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
