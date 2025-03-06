Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı - Son Dakika
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Yerel

Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Aydın'da narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

06.03.2025 14:41
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Uyuşturucu satıcısı narkotik ekiplerinden kaçamadı

AYDIN - Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayan narkotik ekipleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, takibe alınan E.Ö. Osmanyozgatlı Mahallesi'nde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikamet ve üst aramasında; 1 adet hassas terazi, 3 parça halinde 58 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı - Son Dakika

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