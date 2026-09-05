Uzman Altınay: Okul servislerinde veliler şoför belgelerini mutlaka kontrol etmeli - Son Dakika
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Uzman Altınay: Okul servislerinde veliler şoför belgelerini mutlaka kontrol etmeli

Uzman Altınay: Okul servislerinde veliler şoför belgelerini mutlaka kontrol etmeli
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Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Servis Belgelendirme Uzmanı Burak Altınay, okul servislerinde güvenlik için şoförlerin ehliyet, mesleki yeterlilik ve SRC belgelerinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca emniyet kemeri, ilk yardım çantası ve yangın söndürme ekipmanlarının hazır olmasının önemini vurguladı.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul servislerinde alınması gereken güvenlik önlemlerine dikkat çeken Servis Belgelendirme Uzmanı Burak Altınay, velilerin servis araçları ve şoförlerin belgelerini kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim ve öğretimin başlamasına sayılı günler kala uzmanlardan uyarı geldi. Servis araçlarında güvenli yolculuk için öncelikle şoförlerin belgelerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirten Servis Belgelendirme Uzmanı Burak Altınay, "Servis aracı şoförlerinin ehliyet, mesleki yeterlilik belgesi ve SRC belgelerinin tam olması gerekiyor. Güzergah belgelerinin hazırlanmış olması ve öğrencinin nereden inip nereden bineceğinin aileler tarafından kesin olarak bilinmesi gerekiyor" dedi.

"İlk yardım çantası ve yangın söndürme ekipmanları hazır olmalı"

Öğrencilerin araç hareket halindeyken ayağa kalkmaması gerektiğini ifade eden Burak Altınay, emniyet kemerlerinin mutlaka takılması gerektiğini söyledi. Altınay, "Emniyet kemerlerinin takılı olması gerekiyor. Koltukların ve düzenlerin hizalı olması gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Trafik polisleri zaten bu denetimleri düzenli olarak gerçekleştiriyor. Emniyet kemerleri hiçbir şekilde bağlanmadan hareket edilmemesi gerekiyor. Hem hosteslerimizin hem servis aracı şoförlerimizin öğrencileri kesinlikle uyarmaları gerekmektedir. Güvenli yolculuk için püf noktası, ilk yardım çantasının, yangın söndürme ekipmanlarının ve acil çıkış ekipmanlarının servis aracında hazır olmasıdır. Koltukların sağlam olduğunun tespit edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Veliler şoförlerin belgelerini isteme yetkisine sahip"

Mesleki yeterlilik belgesine sahip şoförlerin tercih edilmesinin daha güvenli olacağını belirten Altınay, "Mesleki Yeterlilik Kurumunun bir çalışması var. Servis aracı şoförlerinin mesleki yeterlilik belgesi, Servis Aracı Şoförü Seviye 3 olarak geçiyor. Bu belgeyi alması gerekiyor. Zaten bu belgeyi alabilmesi için bu söylediğimiz, konuştuklarımızın hepsini teorik ve performans sınavlarında gerçekleştirip başarılı olması gerekiyor. Servis aracı şoförü mesleki yeterlilik belgesi olan şoför adaylarını tercih ederlerse çok daha güzel olur. Beceri ve yetkinliğini Mesleki Yeterlilik Kurumu ölçüyor. Bunu akredite olmuş kuruluşlar yapıyor. Sınava girerken servis aracı şoförünün bir olay esnasında ne yapması gerektiğini sınav anında canlı olarak göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uzman Altınay: Okul servislerinde veliler şoför belgelerini mutlaka kontrol etmeli - Son Dakika

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