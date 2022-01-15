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Uzman estetisyen Dalmış'tan evde doğal maske önerileri - Son Dakika

Uzman estetisyen Dalmış'tan evde doğal maske önerileri

15.01.2022 15:52
Uzman estetisyen Dalmış'tan evde doğal maske önerileri

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, cildi nemlendirmek için evde doğal maske yapımı konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, cildi nemlendirmek için evde doğal maske yapımı konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Çoğu kişinin karşı karşıya kaldığı cilt kuruluğu probleminin bazen genetik olarak bazen de sadece mevsim geçişlerinde ve soğuk havalarda kendini gösterdiğini belirten Dalmış, çeşitli, nedenlerle birçok vatandaşın hayatında yerini alan cilt kuruluğunun aslında sadece cildin en üst tabakası olan epidermisin nem kaybetmesi sonucunda ortaya çıktığını söyledi. Dalmış, "Bu nem eksikliğini doğal ürünlerle hazırlanan maskelerle giderebilir. Aslında cilt bakımı geniş bir konu olmakla birlikte tam anlamıyla belirli basamakları bulunuyor. Cildimizi yağ ve kirden arındırmak için çeşitli sabunlar ve temizleme jelleri kullanıyoruz. Bunların içerisinde bulunan bazı maddeler ciltte kuruluğun ya da var olanın artmasına neden oluyor. Temizleme aşamasından sonra yapmamız gereken ise cildi canlı, doğal ve parlak bir görünüme kavuşturmak için nemlendirmek. Bunun içinse kolay tariflerle yapılabilen maskeleri kullanmak oldukça sağlıklı oluyor. Nemlendirici maskeleri sadece hepimizin evinde kolayca bulabileceği doğal ürünlerle hazırlamak mümkün" dedi.

Her cildin parlak ve nemli olmayı hak ettiğini belirten uzman estetisyen Zubeyir Dalmış, cildi nemlendirmek için evde hazırlanabilecek doğal maske önerilerini sıraladı. Dalmış, "Avokado maskesi, içerdiği vitamin, yağ asitleri ve mineraller sayesinde vücuda sağladığı faydalarla kalmayıp cildi de nemlendiren ve parlaklık veren avokado, bu özellikleri ile eşsiz bir doğal ürün oluyor. Maskenin hazırlanışı ise olgunlaşmış bir avokadonun iyice ezilerek bir tatlı kaşığı balla karıştırılması şeklinde oluyor. Elde edilen bu karışımsa cilde masaj yaparak uygulanmalı ve 10 dakika bekletilmelidir. Daha sonra ise ılık su yardımıyla durulanmalıdır. Yulaf kepeği maskesi, cilt için çok yararlı olan yulaf kepeği, sadece cildi nemlendirmekle kalmayıp aynı zamanda derinlemesine temizleme sağlıyor, yumuşatıyor ve kırışıklıklarla da savaşıyor. Çok kolay şekilde hazırlanan bu maske için gerekli olan malzemeler 1 yemek kaşığı yulaf kepeği, 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 tatlı kaşığı bal ve 1 çay kaşığı zeytinyağı oluyor. Ölçüleri verilen malzemeler bir kabın içerisinde homojen olacak şekilde iyice karıştırıldıktan sonra yulaf maskesi otaya çıkıyor. Bu karışım cilde masaj yaparak uygulanmalı ve 10-15dk bekletilmelidir. Daha sonraysa ılık su yardımıyla durulanmalıdır. Ayrıca uygulama sonrası arda kalan karışım bir kavanozda saklayıp daha sonra kullanılabilinir. Muz maskesi, A, B ve E vitaminlerince zengin olan muz, cildi güneş ışınlarına karşı korur, lekeleri azaltır, yumuşatır ve içinde bolca barındırdığı potasyum sayesinde cildi oldukça nemlendirir. Maskeyi hazırlamak için yarım bir muz ezilerek içerisine iki çay kaşığı portakal suyu ve iki çay kaşığı yoğurt ilave edilerek iyice karıştırılır. Bu maske cilde masaj yaparak uygulanmalı ve 10-15 dakika bekletilmelidir. Daha sonra ise ılık su yardımıyla durulanmalıdır. Hafta da bir ya da iki kere düzenli olarak uygulanmalıdır. Vücudumuz ruhumuzu koruyan önemli bir parçadır. Bundan dolayı ona hak ettiği gibi davranılmalı, sağlıklı bir şekilde yaşanılması ve cilt bakımının düzenli olarak yapılması gerekir" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Cilt Bakımı, Genetik, Masaj, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uzman estetisyen Dalmış'tan evde doğal maske önerileri - Son Dakika


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