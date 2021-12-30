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Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış'tan kırışıklık maskesi önerisi - Son Dakika

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış'tan kırışıklık maskesi önerisi

30.12.2021 13:06
Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış'tan kırışıklık maskesi önerisi

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, kırışıklık maskesinin yalnızca kırışıklıkları engellemediğini, cildin günlük bakımını da üstlendiğini söyledi.

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, kırışıklık maskesinin yalnızca kırışıklıkları engellemediğini, cildin günlük bakımını da üstlendiğini söyledi.

Uzman estetisyen Dalmış, yüzlerde oluşan kırışıklıklar ve alınması gereken önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kırışıklık maskesinin yalnızca kırışıklıkları engellemediğini dile getiren Dalmış, ayrıca cildin günlük bakımını da üstlendiğini ifade etti. Dalmış, vatandaşların bu sayede hem kırışıklıklardan arınacağını hem de arzu edilen pürüzsüz ve güçlü cilde kavuşabileceklerini kaydetti. Dalmış, "Yaşlanmaya bağlı olarak cilt dokularında kırışıklıklar meydana gelmektedir. Bu durumu önlemek için beslenmenize dikkat etmeniz ve aynı zamanda cildinize iyi bakmanız gerekmektedir. Kendinize kimi bitkilerden ya da gıdalardan faydalanarak hiçbir kimyasal ürün içermeyen kırışıklık maskesi hazırlayabilirsiniz. Bu maskeler hücre yenilenmesine destek vererek kırışıklıkları olabildiğince erteleyecektir. Düzenli kullanımlarda sonuçlarına hayran kalacaksınız. Hücre yenileyen muz maskesi, muzda bulunan E vitamini sayesinde cilt hücreleri korunur. Bir adet muzu dilimleyip ezerek ya da blenderden geçirerek bir kaba koyun. İçerisine birkaç damla limon suyu ekleyin ve karışımızı cildinize uygulayın. 15 dakika kadar beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Bu maske cilt hücrelerinin hasar görmesini engellediği gibi onarımını da üslenecektir. Yaşlanmaya karşı yaş maya maskesi, bir fincan ılık su içerisine, bir paket yaş maya ekleyin. Kıvama gelmesinden sonra cildinize sürün. 30 dakika boyunca bekletin. Maskeyi temizlerken ılık su kullanın. Mayada bulunan mineraller, kırışıklık etkisini ortadan kaldıracaktır" dedi. - ELAZIĞ

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su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış'tan kırışıklık maskesi önerisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış'tan kırışıklık maskesi önerisi - Son Dakika
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