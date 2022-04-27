Uzman köpek yetiştiricisi uyardı, sokak köpekleri hayati risk oluşturuyor - Son Dakika
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Uzman köpek yetiştiricisi uyardı, sokak köpekleri hayati risk oluşturuyor

27.04.2022 12:15
Uzman köpek yetiştiricisi uyardı, sokak köpekleri hayati risk oluşturuyor

Uzman Kangal yetiştiricisi ve eğitmeni Hüseyin Yıldız, insanlar tarafından zarar gören sokak köpeklerinin kendi savurma reflekslerini geliştirerek insanlar için ölümcül risk oluşturabileceklerini söyledi.

Uzman Kangal yetiştiricisi ve eğitmeni Hüseyin Yıldız, insanlar tarafından zarar gören sokak köpeklerinin kendi savurma reflekslerini geliştirerek insanlar için ölümcül risk oluşturabileceklerini söyledi.

Uzman kangal yetiştiricisi ve eğitmeni Hüseyin Yıldız, son günlerde artan köpek saldırılarını değerlendirdi. insanlar tarafından zarar gören sokak köpeklerinin kendi savurma reflekslerini geliştirmelerinin doğal olduğunu belirten Yıldız, "Bu vakaları çok görmeye başladık. Çoğunluğu elde olan bölgelerde sayıca çok gezen köpek grupları bir zaman sonra itilen, kakılan, sevilmeyen, darbe alan darbe aldığı zamanda bu köpekler kendini koruma mekanizması geliştirmek zorunda. Bunu yaparken çocuğu da tanımayabilirler" dedi.

"Mutlaka tehdit olarak görülmeleri lazım"

Yıldız, grup halinde hareket eden köpeklerin son derece tehlikeli olabileceğinin altını çizerek, "Toplu hareket eden köpekler kendi kendilerini azmettiriyorlar, gruplaşıyorlar ve bunlar artık barınamadığı, bir yerlerde sabit olmadığı için çocukları, yaşlıları, gençleri tehdit olarak algılayabilirler. Sayıca üstün olan gruplaşan her canlı eğer insan eli desteğiyle sevilmiyorsa, bu desteği görmüyorsa, karşılığında mutlak suretle saldırabilir ve bu bir tehdittir. Bu sokaklarda geziyorsa tehdittir, eğer bir yerde barınamıyorsa tehdittir, aç kalabiliyorsa tehdittir ve birbirleri ile çok fazla koordine olup bir arada fazlasıyla birbirlerini destekleyip birbirlerini azmettirme ihtimalleri var. Bunların tehdit olarak görülmemesi insana bir tehdittir. Mutlaka tehdit olarak görülmesi lazım" dedi.

"Hayvan severler hesabını veremez"

Bir hayvan sever olarak uyarıda bulunan Yıldız, sokak köpeklerinin neden olabileceği ölümlerin hesabını hayvan severlerin veremeyeceğini ifade etti. Yıldız, açıklamasında şunları söylerdi:

"En çok hayvan sever kimdir? Onları seven, tanıyan, besleyen onların psikolojisini bilen insandır. Bugün Doğasına bıraktığım kangal köpeği doğada dolaşmak hiyerarşi kurmak zorunda. Bu tehlikeye karşı bir arada olup istişare planı yapılabilir ve bunda nasıl insanları koruyabiliriz? Bu yöntemlere gitmek lazım. Barınakları çözüm olarak şöyle görebilirim, orada bir yaşam var, destek var fakat profesyonel barınaklar çok önemli, yeterlilikler önemli bu canlara sahip çıkılıyorsa bunlara istenilen hayat sunuluyorsa orada yaşam bağlarında mutluluk hatlarını kurabiliyorlarsa neden olmasın. Ama sok oklarda geziyor olmaları bana göre de çok ciddi bir tehdit. Nasıl onlarda bizim canımızsa bizde bir canız, cana can katmak için mücadele edelim ama bana göre ciddi bir tehdit çünkü bunu birebir gördük. Birçok haberlerde görüyorsunuz çocuk parçalanmaları, yaralanmaları, insanlara saldırmaları diyelim ki şans eseri kurtardı. Kurtaramadığı zaman benim gibi hayvan sever vatandaşlar hesabını nasıl verir. İstediğimizi bağıra çağıra değil yetkili isimlere giderek halletmeliyiz." - SİVAS

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Hüseyin Yıldız, Darbe, Köpek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uzman köpek yetiştiricisi uyardı, sokak köpekleri hayati risk oluşturuyor - Son Dakika


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