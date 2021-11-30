Uzmanından protez tırnak uyarısı - Son Dakika

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, kadınlar arasında sıkça tercih edilen protez tırnak uygulaması hakkında bilgi verdi.

Protez tırnağın çok sık tercih edilen bir uygulama olduğunu belirten Dalmış, protez tırnak uygulamasının kolay ve doğal görünümlü bir işlem olduğunu söyledi. Dalmış, "En çok tercih edenler arasında manikür yapmaya vakti olmayan yoğun kadınlar yer alır. Bu işlem hijyenik ortamda ve işinin ehli, eğitimini almış, belgeli kişiler tarafından yapılmalıdır. Böyle olduğu sürece başarısız bir sonuçla karşılaşılmayacaktır. Protez tırnak, tırnak yeme, tırnak kırılması ve tırnak uzatamama gibi sorunlar yaşayan kişiler tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir. Protez tırnak sadece tırnağında mantar benzeri hastalıklar olan kimselere uygulanmaz. Bu işlem yaptırıldıktan sonra istenildiği takdirde yenilenebilir ve de oje rengi değiştirilebilir" dedi.

Protez tırnak işleminin tercih edilmesinin en önemli nedeninin tırnağa zarar gelemeden yapılması olduğunu ifade eden Dalmış, "Bu işlem esnasında tırnağın üzerine uygulanan koruyucu dolayısıyla tırnak her zaman nefes almaya devam eder. Protez tırnağın uzun ömürlü olarak kullanılabilmesi için kimyasalla temasın olabildiğince az olması ve de tırnakları zorlayacak eylemlerden kaçınılması gerekir. Çıkarılmak istenildiği takdirde protez tırnağa özel bir sıvı uygulanır. Bu özel sıvı ile çıkartmak için bir güzellik merkezi benzeri yerden yardım alınmalıdır. Yardım alınmadan çıkarılmaya çalışılırsa gerçek tırnaklar zarar görecektir" diye konuştu. - ELAZIĞ